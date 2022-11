4 Novembre, Taggia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (foto e video)

Taggia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Ad Arma di Taggia la cerimonia ha preso il via con gli onori alla bandiera e ai Caduti, seguita dalla deposizione di una corona di alloro al monumento di via Boselli.

Per il Comune erano presenti il vicesindaco di Taggia, Espedito Longobardi, gli assessori Laura Cane e Barbara Dumarte. Per la prima volta dall'elezione di pochi giorni fa hanno preso parte al momento istituzionale anche i giovani rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Non mancavano anche le associazioni combattenti, la protezione civile e naturalmente i rappresentanti delle forze dell'ordine locali, il comandante della polizia locale Vittorio Boeri e il comandante dei carabinieri di Taggia, Alessio Gazzolo.

Dopo questo primo momento un corteo si è mosso lungo via P. Boselli, via Queirolo fino ad arrivare in piazza Tiziano Chierotti, per la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti in Mare. La cerimonia è terminata in via Boselli, dove sono intervenute le autorità.