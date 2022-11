Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 4 a domenica 6 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 4 NOVEMBRE



SANREMO



9.30-17.00. Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: commemorazioni + concerti + Santa messa. Luoghi vari (per leggere l’intero programma cliccare questo link)



10.00. 1ª Semifinale di ‘SanremoSenior 2022’, Concorso Internazionale per Interpreti e Cantautori Over 34 anni (17 euro). Teatro Ariston (più info)

14.00. Dimostrazione pratica in campo e seminario di presentazione dei risultati ottenuti del progetto preliminare di cooperazione denominato ‘Crisantemo da fiore reciso: interventi di miglioramento varietale’ con relatori Andrea Copetta del CREA-OF di Sanremo, Anna Maria Vaira e Laura Miozzi dell’IPSP-CNR di Torino e Pasquale Restuccia della Florcoop Sanremo. CREA-OF in Corso degli Inglesi 508, info 0184 51650

16.00. Per l’Università della Terza Età, il dottor Cesare Melchiori presenta il suo ultimo libro ‘Zitto giudice’ e dialoga con Paola Forneris. Sala consiliare del Museo Civico di Sanremo a Palazzo Nota (più info)

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)



21.00. Serata finale di ‘SanremoSenior 2022’, Concorso Internazionale per Interpreti e Cantautori Over 34 anni (17 euro). Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’: gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della Liguria (inaugurazione alle h 15). Centro storico di Oneglia, fino al 6 novembre (la brochure con il programma a questo link)

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

10.00. Mostra fotografica ‘Imperia che fu’: rassegna con una raccolta di immagini sul Novecento imperiese. Palazzo civico (fino al 15 novembre)



10.30. Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: Schieramento dei reparti + Rassegna da parte del Prefetto + Cerimonia dell’Alzabandiera + Onore ai Caduti di tutte le guerre + Bollettino della Vittoria + Prolusione Ufficiale. Piazza della Vittoria (in caso di maltempo la Cerimonia si svolgerà nel Palazzo Civico)

15.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante (da mercoledì a domenica, fino al 6 novembre)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



VENTIMIGLIA



17.00. Presentazione libro ‘Una madre ebrea’ del professor Vincenzo Rampolla. Sede dell’Associazione Culturale Italia/Israele, via Sottoconvento 31, ingresso libero

BORDIGHERA

8.30-12.30. Commemorazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Luoghi vari (il programma a questo link)



OSPEDALETTI



11.30. Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate: inizio cerimonia presso Piazza Caduti An Nassiyria + Benedizione e deposizione della Corona al Monumento dei Caduti + intervento degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘E. De Amicis’ + discorso commemorativo del Primo cittadino



TAGGIA ARMA



15.15. Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate: corteo lungo via P. Boselli, via Queirolo e deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti del Mare in piazza Chierotti + prosecuzione del corteo lungo via San Giuseppe, vico Boeri e via Magellano con ritorno in via P. Boselli + alle ore 16.45 Santa Messa nella Parrocchia di San Giuseppe e Sant’Antonio ad Arma. Partecipa la Banda Musicale ‘Pasquale Anfossi’

RIVA LIGURE

10.30. Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate con la partecipazione del Gruppo Alpini Riva Santo Stefano. Ritrovo davanti al Comune in via Nino Bixio con prosecuzione in Piazza Matteotti

DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

NICE

20.00. ‘La Sonnambula’ di Vincenzo Bellini: opera semiseria in 2 atti su libretto di Felice Romani. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





SABATO 5 NOVEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston



16.00. ‘Sanremo onora il poeta Luciano De Giovanni – a 100 anni dalla nascita’: pomeriggio culturale rivolto a tutti coloro che sono appassionati di letteratura e di storia del nostro Ponente ligure con la partecipazione di numerosi relatori. Coordina il filologo Fabio Barricalla. nel Salone della Federazione Operaia, in via Corradi 47

21.00. ‘Dedicato ad Heinrich Baermann: un clarinetto all’avanguardia’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Cemi’i Can Deliorman con Kevin Spagnolo (clarinetto). Teatro dell’Opera del Casinò (i dettagli a questo link)

21.00. ‘Lasciate ogni menata voi ch’intrate’: spettacolo di cabaret di e con Maurizio Lastico. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’: gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della Liguria. Centro storico di Oneglia, fino al 6 novembre (la brochure con il programma a questo link)

10.00. Mostra fotografica ‘Imperia che fu’: rassegna con una raccolta di immagini sul Novecento imperiese. Palazzo civico (fino al 15 novembre)



10.30. In occasione della 23ª edizione di Olioliva 2022, Giraparasio straordinario a cura del Circolo Parasio di Imperia. Ritrovo davanti alla Basilica di San Maurizio, info e prenotazioni 331 6992009

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante (da mercoledì a domenica, fino al 6 novembre)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



21.15. ‘Il raccolto’: spettacolo teatrale con Chiara Giribaldi e Giorgia Brusco de ‘I Cattivi di Cuore’ per la regia di Gino Brusco. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al numero 340 2949698

VENTIMIGLIA



16.00. Manifestazione di Associazioni aderenti all’Appello ‘Europe for Peace’ (Europa per la Pace). Isola pedonale di via Aprosio

16.30. Presentazione d'autore dedicata al libro di Serena Surace ‘Due cuori e una scintilla - Quando gli opposti mettono su famiglia’. Dialogo con l’autrice e con il coprotagonista della storia, Saverio Di Bari, Diego Marangon di Liber Theatrum. Sala Emilio Salgari della Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero, info 338 6273449

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.00. ‘Bordighera Eden tropicale’: escursione tra parchi e giardini alla scoperta di alberi monumentali ed esotici accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo davanti all'Ufficio del Turismo (IAT) di Bordighera, info 327 0824866 (più info)

11.00. Cerimonia di inaugurazione e scopertura della targa dell’opera ‘Dave’, Coda di capodoglio, dell’artista e scultore Giancarlo Mazzoni. Via dei Colli zona rotatoria Bel Sit

14.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Un libro, una descrizione, un'immagine. Omaggio alla Liguria’ promossa da Italia Nostra, Istituto Studi Liguri, Museo e Biblioteca Bicknell e l’associazione Ponente Ambiente Cultura (PAC). Biblioteca Bicknell, fino al 17 novembre

16.00. ‘Gli alberi monumentali e il patrimonio arboreo del Ponente’: tavola rotonda con interventi di Marco Alberti, Luca De Vincenzi, Alberto Gabrielli, Claudio Littardi. Biblioteca Bicknell, ingresso libero



18.00. Per la rassegna musicale ‘I capolavori della musica sacra’, concerto del coro Nova Tempora, diretto dalla soprano Gabriella Costa e accompagnato all’organo e alla tastiera da Daria Malakhova. Chiesa Valdese, Via Vittorio Veneto, ingresso libero



OSPEDALETTI



21.00-23.00. Per ‘Le Stelle sul Mare 2022’, osservazione astronomica di Luna e Giove a cura dell’associazione Stellaria. Ritrovo sulla ciclabile, davanti all'ex scalo merci ‘La Piccola’, partecipazione libera senza prenotazione, info 348 5520554

DIANO MARINA

16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

CERIANA

20.00. Cena di beneficenza a base di Paella Valenciana dell'Association Martini Humanitaire, per sostenere la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, in Repubblica di Guinea (28 euro per persona). Locali del Sottopiazza, prenotazione obbligatoria al 335 676 99 19

DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre)

DOLCEACQUA



17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

DOMENICA 6 NOVEMBRE



SANREMO



17.00. Concerto in memoria della Prof.ssa Marisa Semeria Gavino con esibizione di musicisti che frequentavano la sua Scuola. Presenta Eleonora Gavino e Valeria Crispi, nipoti della Professoressa. Teatro del Casinò, ingresso libero (evento benefico con ricavato da destinare all’Istituto Padre Semeria di Coldirodi che si occupa di bambini bisognosi)



17.30. Torneo di Scacchi Blitz (partite rapidissime) presso il circolo Mac Daniel in via Martiri 169



IMPERIA

9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’ (ultimo giorno): gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della Liguria. Centro storico di Oneglia (la brochure con il programma a questo link)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, ultimo giorno della mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



TAGGIA



8.30. Escursione da Andagna al Passo della Mezzaluna accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo a Taggia presso la stazione FS oppure ad Andagna davanti alla chiesa parrocchiale alle 9.15, info 327 0824866 (più info)

DIANO MARINA



8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato (prima domenica di ogni mese), Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre)

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-23.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

15.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Musica da Camera con Daniel Lozakovich (violino), Stanislav Soloviev (pianoforte), Sibylle Duchesne (violino), François Duchesne e Raphaël Chazal (viola), Alexandre Fougeroux e Florence Leblond (violoncello). In programma: Tchaïkovski, Chausson e Ravel. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)

NICE

15.00. ‘La Sonnambula’ di Vincenzo Bellini: opera semiseria in 2 atti su libretto di Felice Romani. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



