Target: ViaVerdi Bellezza e Benessere, l’importanza di prendersi cura di se stessi

La passione per l’estetica di Simona Vitanza nasce da una tradizione familiare. Inizia fin da subito a lavorare con la madre e, una volta cresciuta l’azienda, decide di aprire una propria attività in Via Verdi, 3 a Sanremo.

L’idea di Simona era quella di portare a Sanremo il massaggio vero e proprio che prima era da sempre una prerogativa di fisioterapisti e operatori olistici. Oggi il centro offre tantissimi servizi tra cui l’estetica di base come pedicure e manicure, la depilazione, diversi trattamenti viso, i fanghi, i massaggi e il rimodellamento corpo con vari macchinari.

Il trattamento più richiesto nel centro ViaVerdi Bellezza e Benessere è sicuramente il massaggio olistico, un vero e proprio trattamento dei dolori. I massaggi sono dedicati all’azione decontratturante schiena, ai dolori della cervicale e al linfodrenaggio delle gambe. La titolare e la sua collega Fiona lavorano sul corpo dei clienti per ritrovare un benessere generale e ottengono gradi risultati con tre azioni mirate del massaggio: il rilassamento profondo, l’azione drenante gambe e l’azione decontratturante schiena. Un altro trattamento molto richiesto dalle clienti è sicuramente il trattamento al viso.

La professione dell’estetista è sicuramente cambiata molto nel corso degli anni, è cresciuta l’attenzione degli uomini verso questi trattamenti e inoltre c’è stato un ritorno del benessere ottenuto con il massaggio olistico e non solo con i macchinari. Il lavoro è diventato così molto più energetico e specialistico. In futuro la titolare Simona Vitanza pensa che si potrebbe lavorare in sinergia con la classe medica.

