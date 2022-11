Pallamano, nuova divisa per la squadra maschile under 17 dell'Abc Bordighera (Foto)

Nuova divisa per la squadra maschile under 17 dell’Abc, Athletic Bordighera Club. La presentazione è avvenuta ieri sera al Palazzetto dello Sport di Bordighera alla presenza del presidente Roberto Rizzi e dello staff tecnico.

“Dopo tanta attesa finalmente è stata presentata la nuovissima divisa ufficiale della squadra maschile under 17 della società di pallamano Abc” - commenta l’Athletic Bordighera Club - “È stato ringraziato Fabio Becagli, nuovo sponsor della società per la stagione 2022-2023".

I ragazzi vestiranno la nuova muta già da domenica durante l'incontro casalingo contro il Ferrarin, squadra milanese. “Finito questo incontro non potranno riposare, anzi avranno una settimana impegnativa perché il 12 novembre inizierà anche il campionato francese che vedrà impegnate tutte e tre le squadre dell'Abc: l'under 17, l'under 13 e l'under 11” – annuncia l’Abc Bordighera - “Ringraziamo anticipatamente tutti i nostri supporter e gli sponsor della scorsa stagione che ci supportano anche quest'anno. Vi aspettiamo numerosi per incitare i nostri ragazzi domenica al PalaBiancheri di Bordighera (Palazzetto dello Sport). Ringraziamo infine anche Sanremonews per il loro supporto nel seguire le nostre 'imprese' sportive”.

