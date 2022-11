Minirugby: i Reds a confronto con le compagini locali e da fuori provincia (video)

Nella giornata di sabato 29 ottobre sono scese in campo tutte le categorie del minirugby dei REDS ad Imperia, dal mattino al pomeriggio si sono susseguiti gli incontri con le compagini locali come Sanremo rugby e Imperia Rugby e con gli arrivi di fuori provincia quali Cogoleto e Savona. REDS contenti di buone prestazioni da parte di tutti i baby-ruggers dai piccoli u.7 alla u.13, progressi da parte di tutti.



U.7 e U.9 giocano col divertimento e imparano celermente dai preparati educatori dei REDS, si distinguono per voglia di giocare e iniziano a “prenderci gusto” , tanti i piccoli da poter fare due squadre. Bene i risultati tutti positivi, terzo tempo più che meritato .



U.11 iniziano a vedersi i risultati dell’amalgamare i già “esperti” con le new entry, si cede il passo alla scuola genovese del Cogoleto 1 ma si alza la testa e con un bell’impegno e giusta grinta si portano a casa le partite con le altre società, sugli scudi sempre e anche numerosi da poter dare cambio a tutti, ottimo lavoro.



U.13 la stazza non manca e neanche la determinazione nelle fasi di contatto. Bene le nuove leve e una vittoria portata a casa frutto d’impegno. Bravi i ragazzi che, anche se affaticati, provano a costruire non solo il gioco ma anche una categoria che sta sbocciando gradualmente. Buon lavoro e coscienza di quello che accade, prova di maturità che a quest’età è lodevole.



Tecnici ed educatori escono dal campo con materiale da sviluppare durante la stagione mentre genitori ed accompagnatori sono contenti di vedere i bambini fare miglioramenti e crescere.