L'ex calciatore Fabio Maiano incontra gli Irriducibili Sanremo (Foto)

"Ieri pomeriggio presso il Museo della Sanremese noi Irriducibili abbiamo avuto una gradita sorpresa. E' passato a trovarci Fabio Maiano, giocatore della Sanremese nella seconda metà degli anni '80" - annunciano gli Irriducibili Sanremo.

"Maiano ha vestito la casacca biancazzurra in serie C1 nella stagione 1985/1986, dove ha realizzato 2 reti, e in serie C2 nella stagione 1986/1987" - fanno sapere gli Irriducibili Sanremo - "Per l'occasione ci ha regalato una fotografia della Sanremese di quegli anni che andrà a far parte della nostra collezione presso il Museo. Un grazie di cuore quindi a Fabio per la sua disponibilità e simpatia".