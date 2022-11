Giornate di sport e divertimento per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Continuano gli impegni di campionato Figc per gli atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy anche durante il ponte di Ognissanti. Sabato scorso, sul sintetico del campo Zaccari a Camporosso, i Primi Calci leva 2014 si sono confrontati con i pari leva del Taggia. "È stata ottima la prestazione dei giovani atleti che si sono divertiti in campo" - dice la Polisportiva.

I Primi Calci leva 2015, invece, sono andati tutti in trasferta: una squadra è stata ospitata a Dolceacqua, l’altra ad Oneglia. “Ottimo il comportamento dei nostri ragazzi alle loro prime esperienze di confronto” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy. Tanto entusiasmo, divertimento e gioco anche per i Piccoli Amici biancorossi che, insieme ad altri bambini di società limitrofe, sono stati protagonisti dell’accentramento in casa dell’Us Camporosso. Nel pomeriggio sono scesi in campo gli Esordienti leva 2010, che, fuori casa, hanno affrontato i pari leva del Dolceacqua. "È stato un incontro carico di emozioni ed è stata ottima la prestazione di gruppo” - commenta la Polisportiva.

Nella mattinata di domenica scorsa sul campo in erba naturale dello Zaccari a Camporosso, i Pulcini leva 2012 del Vallecrosia Academy hanno ospitato i pari leva della Virtus, per un incontro, e del Golfo Dianese per un'altra partita. “Tutte le compagini erano ben disposte in campo e hanno ottenuto buoni risultati complessivi” - afferma la Polisportiva.

Lunedì scorso nel pomeriggio, ospiti sul campo Morel di Ventimiglia, hanno giocato i Pulcini leva 2013. “Un confronto combattuto, tecnicamente molto entusiasmante, con un bel gioco e tanto divertimento” - dichiara la Polisportiva Vallecrosia Academy. A uscire in trasferta, sempre nel pomeriggio di lunedì, anche gli Esordienti misti leva 2010/2011 che sul campo del Riva Ligure hanno ben figurato.

Martedì scorso, infine, chiudono il lungo weekend di sport gli Esordienti 2011 e i Pulcini 2012, entrambi fuori casa. "Gli Esordienti leva 2011, ospitati nella mattinata dall’Ospedaletti, sono scesi in campo sotto la pioggia e hanno gareggiato con tenacia e convinzione, ottenendo una buona prestazione di squadra. Al Marzocchini, sempre in mattinata, i Pulcini 2012, invece, hanno affrontato i pari leva del Taggia. I ragazzi biancorossi, molto concentrati e convinti, hanno portato a casa un’ottima prestazione" - fa sapere la Polisportiva.