E' terminato un mese di ottobre pieno di impegni agonistici per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori

Si conclude un mese di ottobre pieno di impegni agonistici per le ginnaste della Ginnastica Riviera dei Fiori impegnate nelle gare del calendario nazionale della FederGinnastica.

Nonostante il periodo che corrisponde con la ripresa delle attività di base con tutti i corsi da promuovere e gestire al meglio che, anche in questa stagione, stanno riscuotendo un buon successo, il nostro sodalizio si è fatto trovare pronto nell’ambito agonistico, e questo è già un buon punto di partenza per la nuova stagione.

Per la disciplina della ginnastica ritmica, nei giorni 8 e 9 ottobre a Caorle (Verona) si è svolta la finale di zona tecnica del Campionato Individuale Junior Gold, La gara, tra le più importanti in assoluto per il livello tecnico richiesto, ha visto la nostra ginnasta Eleonora Oggero classificarsi al 6 posto nella classifica assoluta dopo gli esercizi eseguiti con maestria al cerchio, palla, clavette e nastro. Con questa trasferta le gare gold sono terminate per riprendere a gennaio con altri prestigiosi appuntamenti del calendario FGI.

Sempre per la ritmica, domenica 23 ottobre a Quiliano, si è svolta la gara regionale del Torneo Winter Club GR. Questa tipologia di gara che prende spunto dalla serie A, prevede la prova di squadra dove le ginnaste (da 3 a 6 ) eseguono tutti i piccoli attrezzi della ritmica con l’aggiunta del corpo libero. Le nostre ginnaste hanno preso parte alla competizione del livello LD (con richieste di difficoltà più elevato). Le ‘Rivierine’ si sono classificate al 5° posto con un podio sicuramente alla loro portata, ‘distante’ solo 0,80 centesimi.

Marie Panizzi al corpo libero, Angelica Pavan alla fune, Sofia Pugachev al cerchio , Giulia Carrera alla palla, Giada Caridi alle clavette e Esmeralda Caporusso al nastro hanno eseguito esercizi armoniosi di buon livello realizzati dal tecnico responsabile della sezione Lorenza Frascarelli coadiuvata dal confermato staff tecnico societario della sezione composto da Daniela Breggion, Monia Stabile, Alice Frascarelli, Vittoria Arieta, Andrea Vittoria Rosso e le nuove arrivate Ilaria Cavicchia ed Arianna Twss.

Questa squadra parteciperà alle finali nazionali in programma a Rimini ad inizio dicembre, insieme ad un nutrito numero di compagne degli altri livelli e sezioni. Domenica prossima a Lavagna, e la successiva 13 novembre a Genova sono in programma le gare regionali individuali del settore Silver con iscritte numerose nostre ginnaste.

Per la ginnastica artistica femminile, sempre nel livello LD, domenica 23 ottobre a Genova, si è svolta la prova regionale individuale , con tre nostre giovani ginnaste protagoniste, tutte all’esordio in questa gara dalle richieste tecniche ‘importanti’. Il sorteggio non ci ha certo favorito con primo attrezzo in rotazione la trave. Per le junior 2 Alessia Saccoccia si è classificata al 3° posto e Elena Stella al 4° posto assoluto col miglior punteggio della gara al volteggio.

Bene anche Alice Pegoraro che nelle junior 3 ha ottenuto un argento, sempre in assoluta. Anche nell’artistica siamo comunque’sul pezzo’ e si lavorerà per avere le ginnaste pronte per Rimini. Questa sezione sarà nuovamente in gara domenica 13 novembre con le altre nostre ginnaste del settore silver. Le gare sono in programma presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo, organizzazione affidata dal Comitato Regionale FGI alla Riviera dei Fiori. In tale occasione sarà proposta anche una gara intersocietaria della sezione di Trampolino Elastico con graditi ospiti i francesi della Kelo Tramp di Saint Laurent du Var.

Da questa stagione la sezione di ginnastica artistica maschile e femminile viene affidata al tecnico FGI Elisa Addiego, affiancata da Giulia Bellone, Damiano Giunta, Nicla Londri e dal Prof. Samuele Perotti che curerà la preparazione fisica. Stiamo studiando varie collaborazioni con società e tecnici esterni per valorizzare questa sezione da sempre di interesse primario per il nostro direttivo societario.