Calcio femminile, Polisportiva Matuziana 1991 al match di serie A Juventus - Fiorentina (Foto)

La nuova stagione delle piccole matuziane inizia in trasferta. La società Polisportiva Matuziana 1991 è andata, in prima linea, a Vinovo per vedere il match di serie A femminile Juventus-Fiorentina, terminato 2-0 per la squadra di casa.

"Abbiamo portato le ragazze per fare loro conoscere una realtà sconosciuta alla nostra provincia" - fa sapere la Polisportiva Matuziana 1991 - "A fine partita hanno avuto il piacere di poter conoscere alcune giocatrici, fare qualche fotografia e scambiare con loro qualche parola in merito al match appena visto".