Calcio: Coppa Liguria, doppietta di Brizio e l'Argentina si impone per 2-1 sulla Carlin's Boys

CARLIN'S BOYS-ARGENTINA ARMA 1-2

RETI: Brizio 2 (AA), Cianci (CB)

CARLIN'S BOYS: 1 Galatà 2 Asconio 3 Cianci 4 Torres 5 Fontana 6 Salinas 7 Bacigaluppi 8 Orlando 9 Ballestra 10 Campagnani 11 Zoccali. A disp: 12 Farsoni 13 Giglio 14 Asconio 15 Sajetto 16 Guirat 17 Iezzi 18 Muller

ARGENTINA ARMA: 1 Bruni 2 Crespi A. 3 Conrieri 4 Ciaramitaro 5 Calvini 6 Rotella 7 Crespi L. 8 Tarantola 9 Grandi S. 10 Crudo 11 Brizio. A disp: 12 Ventrice 15 Ceriolo 16 Valenzise 17 Grandi M. 18 Fici 19 Ceste 20 De Flaviis.

Con una doppietta realizzata da Giorgio Brizio, l'Argentina è riuscita ad imporsi per 2 reti a 1 sulla Carlin's Boys. "La gara d'andata quindi si chiude con un'importante vittoria - evidenzia la dirigenza rossonera - ma il percorso non è ancora finito perchè, mercoledì 30 novembre, si disputerà la gara di ritorno".

L'incontro ha visto l'Argentina protagonista sin dai primi minuti di gioco e grazie alla rete di Brizio dopo pochi minuti è riuscita subito a passare in vantaggio. Successivamente, quasi al termine della prima frazione di gara, la formazione matuziana è riuscita a trovare il pareggio con la rete di Cianci. Nel secondo tempo però è ancora Brizio a portare in vantaggio la squadra di Arma di Taggia al 65'.



Al termine dell'incontro il direttore sportivo dell'Argentina Arma, Denis Settime, ha commentato la vittoria nella gara d'andata di Coppa Liguria con la Carlin's: "È stata una partita condotta bene dai ragazzi specialmente nei primi 20 minuti dove hanno proposto ottime cose specialmente sotto l'aspetto tecnico e di gioco come vuole il mister. In seguito abbiamo avuto un calo che ci ha portato a subire una rete, arrivata dopo un'ottima parata di Bruni che comunque ha disputato un'ottima prova. Nel secondo tempo i ragazzi hanno costruito diverse occasioni che però non sono riusciti a concretizzare prima della seconda rete di Brizio. Ora bisogna concentrarsi su Cisano, stringere i denti visti i numerosi indisponibili e allo stesso tempo dobbiamo fare ancora meglio perché è nelle nostre potenzialità".