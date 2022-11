Doppio appuntamento a Imperia e Bordighera per la 5ª edizione de 'Le terre del Risorgimento"

Doppio appuntamento in provincia di Imperia con gli eventi inseriti nella V Edizione del Progetto Nazionale “Le Terre del Risorgimento 2022-2023”, Manifestazione Nazionale organizzata con il Patrocinio dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reale Tombe del Pantheon, della Presidenza Nazionale di ASSOARMA, dell’ANAC, Associazione Nazionale dell’Arma di Cavalleria e del Gruppo SAVOIA Delegazione Piemonte-Liguria. La Manifestazione Nazionale ha inoltre ottenuto il Patrocinio di Regione Piemonte, Regione Liguria, di Regione Toscana, del Comune di Firenze e di Regione Lazio.

La Manifestazione Nazionale “Le Terre del Risorgimento”, giunta quest’anno alla Quinta Edizione, è una rassegna culturale-musicale ideata ed organizzata dall’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” in collaborazione con l’Ispettorato per gli Studi Risorgimentali dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e con le Amministrazioni Locali di sei Regioni Italiane (Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Campania), oltre numerose Amm. Provinciali e Comunali.

L’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi”, sodalizio culturale fondato nel 1996, nel corso tempo, ha organizzato svariate ed importanti manifestazioni nazionali a carattere storico-musicale ottenendo importanti riconoscimenti e premi dalle più alte Istituzioni dello Stato. Nello specifico l’Associazione ha ottenuto 10 Medaglie di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana, 2 Medaglie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 1 Medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati.

La manifestazione nazionale storico-musicale viene organizzata e realizzata dall’anno 2019 in Piemonte e Lombardia, mentre nella prossima edizione coinvolgerà anche altre quattro regioni italiane con prestigiosi appuntamenti: nello specifico, nel corso dell’anno 2022, a Torino, Firenze, Roma, Napoli, Genova e Milano mentre tra il mese di marzo e quello di giugno 2023 sono previsti eventi storico-musicali in Piemonte e Lombardia in particolari località che sono state teatro delle fasi più significative della Prima e Seconda Guerra d’Indipendenza fino all’Unità d’Italia (Pavia, Novara, Vercelli, unitamente a Montebello della Battaglia, Mortara, Palestro, Confienza, Vinzaglio, Borgo Vercelli, Magenta, Pinerolo).

Inoltre, nell’ambito degli eventi organizzati e realizzati a Torino (22 ottobre, Museo del Risorgimento), Firenze (29 ottobre, Palazzo Vecchio, Museo del Risorgimento, Sala delle Miniature), Roma (31 ottobre, Palazzo Ferrajoli), Bordighera (27 novembre, Villa Regina Margherita) e Napoli (25 marzo 2023) nell’ambito del Progetto “Tre Regine per Tre Capitali” e quelli previsti a Milano, Venezia e Genova tra novembre e dicembre del corrente anno, è stato e verrà presentato il volume “SAVOIA al femminile. Regine e Principesse, Religiose e Beate dalle origini della Dinastia al XX secolo” curato dalla Dott.sa Vittoria Aicardi.

Gli eventi che si terranno domenica 27 novembre alle ore 9.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica “E. Lagorio” di Imperia ed alle ore 15 presso la Villa Regina Margherita a Bordighera (IM) sono realizzati dalla scrivente Istituzione con il sostegno dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, dell’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi e del Management Artistico Musicorner di Mortara (PV) e con il Patrocinio di Regione Liguria, della Provincia di Imperia, del Comune di Imperia, del Comune di Bordighera, di Assoarma, dell’Associazione Nazionale dell’Arma di Cavalleria e del Gruppo Savoia Delegazione di Piemonte-Liguria, prevedono la presentazione del prestigioso quanto imponente volume "Savoia al femminile. Regine e Principesse, Religiose e Beate dalle origini della Dinastia al XX secolo” che risulta ad oggi essere il più completo ed esaustivo documento sulle “Donne Sabaude” dalle origini della millenaria Dinastia fino ai giorni nostri. La monumentale pubblicazione, realizzata dalla Dott.sa Vittoria Aicardi, Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e Dama dell’Ordine al Merito Civile di Savoia, appassionata storica del Risorgimento, ha ottenuto la prefazione di S.A.R il Principe Vittorio Emanuele e del Cap. di Vascello Dott. Ugo d’Atri, Presidente dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

"Savoia al femminile. Regine e Principesse, Religiose e Beate dalle origini della Dinastia al XX secolo": da Adelaide di Susa (1016-1091), artefice storicamente dell’avvento della Dinastia sabauda, ad Elena di Montenegro, l’ultima Regina d’Italia, per giungere fino alle attuali Principesse di Casa Savoia, il volume ripercorre la vita di numerosissime (e talvolta poco note) “Donne di Casa Savoia”. Regine e principesse, religiose e Beate, madri, mogli e figlie di importanti Sovrani vengono presentate, in rigoroso ordine cronologico, con agili e completi profili biografici di facile lettura. Di molte di esse, uscite forse per la prima volta da un anonimato ultrasecolare, le note biografiche sono state ricostruite a fatica facendo riferimento esclusivamente a documenti ed a fonti dell’epoca ed indagando in diversi archivi storici di castelli e palazzi, santuari ed abbazie in Italia ed in Europa. Una corposa ed alquanto dettagliata antologia di straordinarie figure femminili sabaude che abbraccia nove secoli di vicende ed avvenimenti del vecchio continente e che contribuisce a comprendere in modo completo ed esaustivo la storia ultramillenaria della dinastia più antica e longeva d’Europa.

L’ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria del posto a mezzo mail. Per Informazioni & prenotazioni: musicorner@alice.it