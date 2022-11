Taggia: calciatrice assente a scuola per allenarsi con la Sampdoria, il legale della famiglia "Indifferenza dall'Istituto, bastava essere chiari"

"C'è stata una evidente indifferenza dell’Istituto e a parole hanno più volte ritrattato sulla procedura. Sarebbe bastato essere chiari fin da subito": è quanto afferma l'avvocato Maria Lorena Binello, legale della famiglia di Giulia Trasatti, la giovane calciatrice di Riva Ligure che ha qualche problema con il Liceo Sportivo di Arma di Taggia. La 18enne sta affrontando l'ultimo anno di scuola ma i suoi allenamenti con la Sampdoria la portano ad essere a Genova, due giorni su cinque, ogni settimana.

Così la famiglia ha chiesto informazioni per riattivare anche quest'anno una procedura messa a disposizione dal MIUR per tutti gli studenti-atleti agonisti. Si tratta di un progetto che permette a questi ragazzi di studiare online e portare avanti l'attività sportiva. Nella scuola di Arma di Taggia sono una ventina i ragazzi in questa condizione.

"La principale preoccupazione della famiglia - spiega l'avvocato - riguarda le assenze di Giulia. Come scritto nella prima lettera, se le assenze venissero conteggiate, questa ragazza potrebbe non essere ammessa all'esame di maturità. In un primo momento verbalmente la Dirigente Scolastica aveva assicurato alla madre di Giulia che se la ragazza avesse frequentato due giorni la settimana si sarebbe potuto attivare per l’anno scolastico in corso, il progetto per la frequentazione scolastica dei grandi atleti. Una versione poi ritrattata e per questo motivo oggi questa famiglia si trova in una condizione di grave incertezza e preoccupazione".

In questi giorni la scuola ha scritto alla famiglia di Giulia dicendo che l'iter per l'attivazione del progetto sarà concluso entro il 30 novembre. "Finora è l'unica comunicazione arrivata dall'Istituto Colombo - commenta la legale - ed è stata inviata via mail semplice alla madre di Giulia. Io sto ancora aspettando una risposta alla PEC inviata il 10 ottobre per conto della famiglia. Spiace sottolineare come questa risposta dalla scuola sia arrivata solo dopo il battage mediatico".