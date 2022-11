CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 3 novembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- L’OMBRA DI CARAVAGGIO – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Michele Placido - con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Mario Molinari - Drammatico - "Italia 1600. Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio è un artista geniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a morte e su cui sta per allungarsi l’Ombra di un implacabile potere occulto. Un’inquietante figura è stata infatti incaricata di indagare sul pittore che - con la sua vita e la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. L’esistenza di un genio nelle mani di un’Ombra…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – ore 16.45 – 18.30 - di Georgi Gitis - Animazione - "Marie è una ragazza che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, Marie esprime un desiderio e, come per magia, i suoi amici giocattoli prendono vita e scopre che il suo schiaccianoci è in realtà l’amato principe George. Inizia così un’avventura incredibile, tutta al femminile, piena di colpi di scena, fatta di divertenti peripezie, amore e tanta magia…”

Voto della critica: **

- AMSTERDAM– ore 21.30 - di David O. Russell - con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy - Drammatico - "Ambientato negli anni '30, segue le vicende di tre amici che assistono a un omicidio, diventano essi stessi sospettati e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- BLACK ADAM – ore 16.45 - 19.10 - 21.15 - di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge - Azione - "Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- BROS – ore 16.45 - 19.20 - 21.30 - di Nicholas Stoller - con Billy Eichner, Luke MacFarlane, Miss Lawrence, Dot-Marie Jones, Jim Rash - Commedia - "Bobby Leiber, conduttore di un podcast gay, è stato incaricato di aprire il primo museo newyorkese sulla storia LGBTQ. È omosessuale, occhialuto, single, non crede alle lunghe relazioni, finché non si innamora di Aaron, un aitante giovanotto incontrato in un club…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL TALENTO DI MR. CROCODILE – ore 16.30 - di Josh Gordon, Will Speck - con Luigi Strangis, Javier Bardem, Scoot McNairy, Constance Wu, Brett Gelman – Animazione/Avventura/Commedia - "Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps, i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti, per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande…”

Voto della critica: ***

- IL COLIBRI' – ore 19.15 - 21.30 - di Francesca Archibugi – con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli - Drammatico - "È il racconto della vita di Marco Carrera, ‘il Colibrì’, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LA STRANEZZA – ore 16.30 - 19.15 - 21.15 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- RAGAZZACCIO – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 - di Paolo Ruffini - con Alessandro Bisegna, Jenny De Nucci, Beppe Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore - Commedia - "Mattia, quello che comunemente definiremmo un bullo, dietro la sua durezza cela un mondo fragile, fatto di difficoltà di comunicazione, anaffettività, mancanza di ascolto. Questa è anche la storia di migliaia di ragazzi, che si sono trovati ad affrontare il momento storico più difficile della loro generazione: la prima ondata di una pandemia mondiale, che ha lasciato una risacca invisibile ma lacerante: quella della fragilità emotiva, della solitudine, del disagio sociale, dell’iper-connessione tecnologica, i cui risvolti reali stiamo scoprendo solo recentemente, a molti mesi di distanza…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LUNANA - IL VILLLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO (Rassegna film d’Autore) – ore 18.30 - 21.00 - di Pawo Choyning Dorji - con Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham - Drammatico - "Un giovane insegnante di nome Ugyen è alla ricerca della sua felicità e scopre che forse si trova in un piccolo e sperduto paesino tra i ghiacci dell'Himalaya: Lunana. In questo villaggio remoto e lontano da tutto ciò che è moderno, si scopre che forse il segreto della felicità è nei piccoli gesti e nei sorrisi degli abitanti di Lunana, un luogo fuori dal temp che sta svanendo lentamente…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- LA STRANEZZA – ore 21.00 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- AMSTERDAM– ore 21.00 - di David O. Russell - con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy - Drammatico - "Ambientato negli anni '30, segue le vicende di tre amici che assistono a un omicidio, diventano essi stessi sospettati e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana…”

Voto della critica: ***

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it