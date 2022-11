Pallavolo: seconda sconfitta consecutiva per la formazione femminile del Volley Arma Taggia

Secondo ko consecutivo per il Vtat Corradini Home Solutions, che si inchina al Volare Volley al primo successo in campionato. Le armesi inseguono dall’inizio alla fine, primo set perso (25-11) dove non riescono mai a impensierire le avversarie, pareggiano i conti nel secondo vincendolo per 28-26.

Le padrone di casa pagano la serata no di alcune giocatrici, seppur combattendo, 25-20 e 25-22 questi i parziali, non riescono a cambiare le sorti del match che si conclude per 3-1. Il Vtat Corradini Home Solutions rimane quindi ferma a un punto in classifica e ora è attesa da due match importanti contro l’Imperia e La Nuova Lega Sanremo. Domenica sul campo del mercato dei fiori in valle armea, si è svolta la seconda partita di campionato Under 18 tra grafiche Amedeo e Arma Mazzu.

Le armesi sono scese in campo col freno a mano tirato e hanno lottato a lungo prima di cedere il primo set alle avversarie (25-21). Nel secondo le ragazze guidate da Lorenzo Gallina, hanno tenuto testa alle avversarie fino all'11 pari e poi, complice un po' troppo ‘nervosismo’, non sono riuscite a lottare fino alla fine (25-16). Terzo set combattuto alla pari fino a metà, ma poi un servizio delle avversarie ha messo in difficoltà l'Arma Mazzu che, nonostante sotto di parecchi punti, ha poi provato a dare un colpo di coda, non riuscendo però a recuperare a pieno (25-23).

“Un 3-0 che lascia l'amaro in bocca - commenta del coach Gallina - per aver ‘regalato’ una partita alle avversarie, ma dalla quale bisogna imparare per migliorarsi".