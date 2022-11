Calcio: questa sera match di Coppa Liguria tra Carlin's Boys e Argentina Arma, i convocati dei rossoneri

Dopo il pareggio (3-3), maturato nella seconda giornata del campionato di Seconda Categoria, si rinnova la sfida tra Carlin's Boys e Argentina Arma ma, questa volta le due compagini, si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Coppa Liguria.

L'incontro è in programma per questa sera alle 20, presso il campo sportivo 'Colombera' di Santo Stefano al Mare. L'allenatore dell'Argentina Arma, Marco Prunecchi, ha diramato le seguenti convocazioni: Ventrice, Bruni, Conrieri, Ambesi, Calvini, Fici, Grandi S., Grandi M., Ceriolo, Ciaramitaro, Tarantola, Crespi A., Crespi S., Crudo, De Flaviis, Brizio, Di Donato, Rotella.



Non saranno della partita il difensore Valenzise, il trequartista Cuneo, il centrocampista Leggio e l'attaccante Cutellé.