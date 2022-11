Sanremo: La Cipolla egiziana ligure protagonista della rassegna “Scritto e Mangiato: tutti insieme con l'autore”

L’Osteria di via Peri in collaborazione con l’associazione Ristoranti della Tavolozza propone “Scritto e Mangiato: tutti insieme con l'autore”, una serie di incontri per unire due piaceri, quello di leggere e quello di mangiare. Un’occasione unica per visitare i caruggi della vecchia Poggio, parlare e cenare, gustando un menù d’autore insieme a chi ha scritto il libro che abbiamo già letto o che stiamo per leggere. Un momento conviviale, che vuole andare oltre la rituale presentazione in libreria e che offre un momento di riflessione sui temi della natura e della sostenibilità ambientale. Il tutto insieme ai piatti preparati dallo chef Alessandro Mino con particolare attenzione al territorio ed alla cucina della tradizione.

Dopo il tutto esaurito della prima serata dedicata a Libereso, venerdì 11 novembre con inizio alle 19.30 è il turno di Marco Damele e la Cipolla egiziana ligure. Un’occasione per scoprire la storia, i segreti e le proprietà benefiche di questo antico ortaggio coltivato nel Ponente Ligure, simbolo del recupero di una biodiversità perduta.

Questo il menù della serata

· Aperitivo di benvenuto e antipasto

· Risotto al Rossese di Dolceacqua, Cipolla egiziana e Porcini

· Farfalle con crema di zucca e Cipolla egiziana

· Budino al cioccolato bianco con Cipolla egiziana e frutti di bosco

Prezzo a persona euro 25.00 inclusi acqua e vino della casa

Il programma degli incontri condotti dal giornalista Claudio Porchia prevede inoltre un terzo ed ultimo appuntamento venerdì 25 novembre con il libro “La staffetta di cucina Ciocheciò” Autori Vari.

Per tutto il mese di novembre nell'osteria saranno esposti alcuni disegni realizzati da Libereso Guglielmi messi a disposzione dalla famiglia.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 324.8330018. (possibile anche la prenotazione tramite whatsapp)