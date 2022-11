Sanremo: giornata dell'Unità Nazionale, il programma degli appuntamenti di domani e venerdì

Il Comune di Sanremo, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, commemora il Giorno dell'Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate con un ricco programma, con il patrocinio della Regione Liguria, che prevede anche la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri di Asti.

Venerdì prossimo, dalle 11.30 alle 13, con partenza dal cimitero monumentale, la Fanfara raggiungerà le piazze principali della città: Casinò, Hotel Nazionale, cinema Centrale, Teatro Ariston e piazza Colombo sul solettone. Sotto il programma.

domani :

- ore 18, ex oratorio di Santa Brigida: conferenza del Generale Paolo Capitini sul tema “1914-18 il paradosso del fenomeno sicurezza” e presentazione dei lavori delle scolaresche degli istituti “Cassini” e “Dante”.

venerdì :

- ore 9.30: sveglia alla città di Sanremo con la Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Asti

- ore 10.30: alzabandiera e resa degli Onori ai Caduti al sacrario del Cimitero Monumentale. Deposizione corona

- ore 11.30-13: concerti itineranti della Fanfara dei Bersaglieri di Asti nelle piazze principali della città

- ore 15.30-16: raduno in piazza Colombo per inizio delle manifestazioni. Ammassamento per inizio corteo.

- ore 16.20: saluto del Sindaco e, a seguire, deposizione della corona al monumento dei Caduti

- ore 16.30: orazione del Gen. (AUS) Paolo Capitini

- ore 16.45-17: corteo per la Chiesa di Santo Stefano. Lettura della preghiera del Soldato

- ore 17: celebrazione Santa Messa – Messa de Requiem (Mozart)

Nella giornata sarà presente, in piazza Borea d’Olmo, un infopoint dell’Esercito Italiano.