L'associazione '50&Più Liguria' sarà a Imperia per l'edizione 2022 di OliOliva

Accanto all’olio, alimento sano diffuso in tutto il Mediterraneo come l’albero da cui proviene, simbolo di tenacia e longevità, ci saranno le storie degli uomini e delle donne che negli anni hanno reso vitale l’associazione '50&Più' che dal 1974 si dedica al riconoscimento degli anziani come risorsa della società, promuovendo il ruolo sociale e il protagonismo attivo della popolazione silver. Un simbolo di energia, adatto all’attivismo di chi mette a disposizione la propria esperienza per accrescere il bene comune con iniziative rivolte a tutte le generazioni.