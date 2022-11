Imperia: incoming estero a Olioliva, una delegazione di Liguria International per promuovere il territorio

Nell’ambito della manifestazione Olioliva 2022, in programma dal 4 al 6 novembre ad Imperia, Regione Liguria, tramite Liguria International con il Piano Attuativo 2022, in collaborazione con Camera di Commercio Riviere di Liguria, organizza una missione incoming di blogger e giornalisti di settore dall’Europa e dagli Stati Uniti.

Al fine di promuovere, in una vetrina internazionale, i prodotti d’eccellenza nostrani, sono in arrivo precisamente dalla Danimarca, Jacobsen Lissen, giornalista di due riviste scandinave, Camille Maja Rigmor, Steen Pipper e dalla sezione Food & Travel Rasmus Krarup; dalla Norvegia, Anne Catherine Gudbrandsen; dalla redazione francese di Routard, Paola Boyer ed infine dagli Usa, Roberta Marcenaro in un ricco palinsesto di eventi, convegni ed iniziative di valorizzazione del territorio e del turismo esperenziale.

Il presidente di Liguria International, Ivan Pitto afferma: “Sono orgoglioso di presentare agli esperti della delegazione questa manifestazione, il ricco programma di degustazioni, assaggi, visite guidate a oliveti e frantoi, aziende agricole del territorio, laboratori creativi e di cucina, convegni, incontri e workshop. Infine non mancherà per loro un tour del nostro entroterra con altri eventi collaterali per mostrare anche altri prodotti tipici, dal basilico alla pesca azzurra”.