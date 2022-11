Con Amadeus Area Sanremo funziona: sono 549 le domande di iscrizione, sabato il via alle audizioni

Boom di iscrizioni per Area Sanremo 2022, il concorso gratuito che fa accedere quattro artisti emergenti alla serata finale di Sanremo Giovani. La cura Amadeus funziona.

Sono pervenute un totale di 549 domande di iscrizione da artisti (singolo, duo o gruppo) di tutta Italia di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al 1° gennaio 2023. Tra questi, 21 duo e 20 band. Le domande di iscrizione sono in fase di convalida.

Netta la risalita rispetto all'anno scorso quando ne erano arrivate 330.