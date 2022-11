Bordighera: approvato dalla Giunta il calendario 2023 delle manifestazioni commerciali storiche e straordinarie e delle fiere promozionali

La Giunta Comunale di Bordighera ha approvato il calendario delle manifestazioni commerciali storiche e straordinarie e delle fiere promozionali per l’anno 2023.

“Un bel programma, in cui appuntamenti attesi ed amati si alternano ad altri inediti. Confermate le iniziative dedicate alle eccellenze gastronomiche del territorio, il mercato dell’antiquariato e degli oggetti da collezione, le giornate più spiccatamente commerciali, le manifestazioni che guardano al mondo dell’editoria e a quello degli amici animali. Abbiamo però lavorato anche per proporre novità come 'Bike & Outdoor', che si svolgerà in parallelo con un evento di promozione del nostro territorio in chiave sportiva, e la fiera di Sant’Ampelio, con postazioni street food. Tutto è stato pianificato per coinvolgere l’intera città, dal lungomare ai giardini Lowe, dal paese alto a corso Italia e a piazza Eroi della Libertà” ha commentato Melina Rodà, Assessore al Commercio e Manifestazioni.

Il calendario.