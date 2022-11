"Aspettando il centenario", venerdì l'inaugurazione della mostra “Imperia che fu”

Si terrà venerdì 4 novembre, alle ore 17.30, l’apertura ufficiale della mostra “Imperia che fu” a Palazzo Civico. Si tratta dell’esposizione di una selezione di fotografie del Novecento imperiese, che prende spunto dell’omonimo gruppo Facebook che raccoglie da alcuni anni immagini suggestive del passato di Imperia.

Inserita nel calendario di “Aspettando il Centenario, sarà visibile sino a metà mese, quando prenderà il via la mostra “Next Generation Imperia”, dedicata invece ai progetti che interesseranno la città nel prossimo futuro. Alla mostra “Imperia che fu” hanno lavorato l’Assessorato alla Cultura e l’Ufficio Comunicazione del Comune di Imperia, con la collaborazione di Alessandro Gizzi ed Eugenio Teodori del gruppo Facebook.

“Non ho mai fatto mistero di apprezzare l’iniziativa del gruppo Facebook “Imperia che fu”, che trovo un modo sano e interessante di utilizzare i social. Vedere come eravamo non soltanto ci permette di visualizzare ricordi della nostra infanzia o racconti che ci sono stati trasmessi, ma anche di riflettere su quanto di buono e meno buono è stato fatto negli anni e sulla strada da percorrere nel futuro. Avevo preso impegno con i componenti del gruppo di dare concretezza alla pagina con una mostra e lo abbiamo fatto, anche grazie alla loro preziosa collaborazione, nell’occasione del 99esimo anniversario della nascita di Imperia. Un buon modo per avviarci al Centenario” - commenta il sindaco Claudio Scajola.