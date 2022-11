Il nuovo parco urbano di Taggia sarà inaugurato il 18 dicembre, in memoria dell'On. Revelli

Domenica 18 dicembre verrà inaugurato il nuovo parco urbano di Taggia. Procedono a pieno regime gli ultimi lavori per l'area polivalente a Levà, di fronte al Comune che sarà intitolata alla memoria dell’On. Emidio Revelli.

Un'area al centro da anni di polemiche per il degrado che oggi trova una forma e una funzione con una pista di pump track, una palestra a cielo aperto, un'area cani con un percorso per ‘agility dog’, un percorso avventura, giochi per bambini, uno spazio per andare con i pattini e lo skateboard. Non mancheranno anche punti con panchine e numerosi alberi.

Come annunciato nei giorni scorsi il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà chiamato a trovare un nome per questo parco. I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado dovranno indicare più opzioni e si confronteranno anche con i bambini che compongono l'assise delle scuole primarie. Questa attività comporterà anche trovare una grafica da associare al nuovo spazio verde cittadino.



“I bambini del CCR delle scuole medie sono stati invitati a indicare dei nomi, con relativa grafica, per il parco. Tutti gli alunni saranno coinvolti votando per una delle proposte che arriveranno all'attenzione del loro CCR - spiegano l’assessore alla Pubblica Istruzione, Manuel Fichera, e l’assessore alle Politiche dell’Infanzia, Barbara Dumarte - Saranno quindi i nostri ragazzi che daranno un nome ufficiale alla struttura. Quello che sceglieranno insieme sarà installato sul portale del parco che darà il benvenuto alle famiglie, ai ragazzi e ai bambini che lo frequenteranno".