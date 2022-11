Badalucco alla CNN, Olio Roi protagonista nello show "Stanley Tucci: Searching for Italy"

Olio Roi di Badalucco è tra i protagonisti di "Stanley Tucci: Searching for Italy". Si tratta di uno show televisivo americano dove il famoso attore e regista veste i panni del presentatore in un viaggio di regione in regione per mostrare gusti e tradizioni dell'Italia più verace.

Tucci con questo programma celebra le sue origini italo americane mettendo in risalto la sua grande passione e la cultura per cucina italiana. La trasmissione giunta già alla seconda stagione viene trasmessa sulla CNN e sui servizi on demand collegati, compreso Discovery. L'audience si aggira abbondantemente sopra il milione di telespettatori ad ogni puntata.

La nota azienda olivicola badalucchese è stata selezionata per essere protagonista nella puntata dedicata alla Liguria dove si parla di olio e di tante altre eccellenze enogastronomiche da ponente a levante. La registrazione risale a giugno e le riprese sono avvenute nel più totale riserbo da parte non solo dell'impresa coinvolta ma di tutta la comunità locale. Nessuna foto sui social nonostante a Badalucco ci fosse una star di Hollywood. Uno dei volti più noti del cinema con una filmografia sconfinata e all'attivo due Golden Globe e una nomination agli Oscar.