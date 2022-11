Pompeiana: festa di Halloween, i complimenti di un lettore per la buona riuscita della festa

"Siamo stati a Pompeiana per la festa di Halloween con i nostri amici e 5 bambini. Complimenti alla Pro Loco, al Comune, alla Protezione Civile e a tutti coloro che hanno lavorato per organizzare il bellissimo percorso da spavento. Dopo la camminata una scorpacciata di rostelle. Un pensiero particolare ai due agenti della polizia provinciale che con tanta pazienza hanno vegliato sulla sicurezza che con decine di bambini non era cosa facile. Aspettiamo la prossima.



Roberto P.".