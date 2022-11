Mentone: al Sindaco di Tenda l'onorificenza di Cavaliere all’Ordre National du Mèrite Française (Foto)

E’ stata consegnata venerdì scorso, al Sindaco di Tenda Jean Pierrre Vassallo, l’Onorificenza di Cavaliere all’Ordre National du Mèrite Française. Presente con la Delegazione italiana invitata alla cerimonia, anche il Cav.Uff. Roberto Pecchinino Delegato Provinciale ANIOC di Imperia

La cerimonia si è svolta nella splendida Villa Maria Serena a Mentone, la consegna di alcune onorificenze della Repubblica Francese a Jean Pierre Vassallo (Sindaco di Tenda), a Anne Marie Curti (Sindaco di Castellar).

Grazie agli stretti rapporti di amicizia e fraternità, instaurati da alcuni anni tra François Jacquot Commandeur de l’Ordre du Mèrite Française (Presidente Dipartimento Sezione delle Alpi Marittime)e gli Insigniti ANIOC dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cav. di Gr. Croce Carlo Varni (Delegato Regionale del Piemonte), il Comm. Clemente Malvino (Deleg. Prov.le di Cuneo), Cav. di Gr. Croce Alberto Bianco (Delegato Regionale Liguria), Cav.Uff. Roberto Pecchinino (Delegato Prov.le di Imperia), Comm. Beppe Ambrosoli (Deleg. Interc.le di Cuneo), Cav. Mario Addivinola (alfiere di Fossano). Presente alla cerimonia anche il Cav. Enrico Musella del Consolato Italiano Comitex Nizza.

Il Sindaco di Mentone Yves Juhel Presidente della Riviera Française, dopo il discorso di accoglienza rivolto a tutti i presenti, ha invitato Madame Anne Marie Curti (Sindaco di Castellar) a ricevere dalle mani del Prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzales l’Onorificenza dell’Ordre du Merite Agricole.

La cerimonia è proseguita con la lettura da parte del Prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzales, sull’impegno sociale e umanitariodel Sindaco di Tenda Jean Pierre Vassallo. Consensi, applausi e grande soddisfazione nell’ascoltare le motivazioni del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron,che riconosceva il valoree i meriti del sindaco di Tenda, assegnando l’alta Onorificenzade l’Ordre du Merite Française. Invitati a presenziare ufficialmente ad assistere alla consegna dell’Onorificenza a Jean Pierre Vassallo, anche idignitari italiani Cav. di Gr.C roce Carlo Varni e il Comm. Clemente Malvino.

Una cerimonia commovente ed emozionante, in particolare quando è stata intonata con grande sentimento la Marsigliese, cantata da tutti i francesi e gli invitati italiani.

Con emozione il neo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Francese Jean Pierre Vassallo, nel ringraziare il Prefetto e tutte le autorità, ringraziava in perfetto italiano, anche la delegazione ANIOC presente.Ricordava inoltre gli aiuti e la grande collaborazione e sostegno ricevuta dagli italiani, intervenuti per i numerosi danni, causati dalla tragedia della tempesta ‘Alex’, e per i tragici fatti accaduti il 2 e 3 ottobre 2020, che causò anche la morte di 19 persone. Con visibile commozione, confermava i sentimenti di grande amicizia e fratellanza che da sempre hanno unito i cuori dei cittadini di Tenda a tutti paesi italiani della Val Roya e di tutti quelli che fanno parte della terra Brigasca.

Una foto sulle scale di Villa Maria Serena, e un brindisi offerto dal Sindaco della città di Mentone ha concluso la cerimonia. La serata di festa per il neo Cavaliere Jean Pierre Vassallo è proseguita al Grand Hotel Des Ambassador di Mentone. Un ricco buffet veniva offerto dai titolari italiani, in omaggio alla nomina del Sindaco di Tenda Vassallo a Cavaliere ONM. Dei riconoscimenti da parte del Cav. di Gran Croce Carlo Varni e del Comm. Clemente Malvino, sono stati inoltre consegnati al Sindaco di Mentone Yves Juhel e a François Jacquot Commandeur de l’Ordre du Mèrite Française (Presidente Dipartimento Sezione delle Alpi Marittime).