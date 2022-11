Imperia: venerdì alla Camera di Commercio il nuovo spettacolo della compagna 'Ramaiolo in scena'

Debutta venerdì prossimo il nuovo spettacolo della compagnia teatrale “Ramaiolo in Scena” di Imperia. I “ramaioli” porteranno sul palco dell'Auditorium della Camera di Commercio la commedia brillante “Funny Money” di Ray Cooney. Lo spettacolo è inserito all'interno delle manifestazioni legate ad OliOliva per la direzione artistica di Fiorenzo Runco.

“Funny Money” è uno dei testi più noti di Cooney (“Taxi a due piazze”, “Se devi dire una bugia dilla grossa”, ecc.) molto abile a riprendere in chiave moderna i meccanismi del vecchio Vaudeville francese di Feydeau, Labiche, Courteline. Protagonista della vicenda, ambientata a Londra, è Henry Perkins, un modesto impiegato di mezz'età, che sta rientrando a casa dove la moglie Jean lo sta aspettando per festeggiare il suo compleanno assieme agli amici di sempre Vic e Betty.

Durante il viaggio in metropolitana, però, succede qualcosa di imprevisto che potrebbe dare una svolta definitiva alla vita dei coniugi Perkins; qualcosa che nessuno dovrà sapere. Ma i piani non prendono la piega desiderata: gli amici arrivano per la cena insieme ad una serie di bizzarri personaggi che si presentano alla porta, dando così inizio, come nel più classico dei vaudeville, a una incalzante girandola di bugie, equivoci e scambi di persona. “I congegni comici e i personaggi pittoreschi - dice il regista Alessandro Manera - hanno catturato immediatamente la nostra attenzione convincendoci alla messa in scena e suscitando risate e divertimento per tutta la durata delle prove. Ci auguriamo di riuscire a trasmettere la stessa ilarità nello spettatore coinvolgendolo attivamente nella vicenda”.

Una serata, quindi, all'insegna dell'allegria e del divertimento. L'appuntamento per venerdì è alle 21 all'Auditorium della Camera di Commercio di Imperia. L'ingresso è libero.

In scena:

Jean - Paola Luperto

Henry - Christian Ferrari

Davenport - Massimo Belmonte

Bill - Alessandro De Masi

Betty - Alessia Mela

Vic - Alessandro Manera

Slater - Daria Vitale

Pedone - Mario Rainaldi

Scene - Cristina Coscia e Marco Macchiavelli

Costumi - Fulvia Pastore e Antonella Micali

Assistenti di scena - Annalina Brizio e Cristina Coscia

Audio e luci - Federico Manera, Piero Saglietto e Dario Bruzzone

Aiuto Regia - Alessia Mela

Regia - Alessandro Manera

Altre date sono già in programma per questa nuova avventura. Le più imminenti saranno sabato 3 dicembre al Teatro Concordia di Diano Castello, ospiti della rassegna Autunno/Inverno 22-23 organizzata da FITA Imperia, e sabato 10 dicembre al Teatro Casone di Ortovero (SV) ospiti della rassegna Teatro Casone 22-23 organizzata da Comune di Ortovero.