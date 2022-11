Imperia, rete interna della Ciclabile: avanti a tappe forzate per non perdere i finanziamenti del Pnnr

Completamento della Ciclabile e relativi collegamenti interni ‘a pettine’, è convocata per il 30 novembre la riunione della conferenza di servizi in modalità ‘telematica e asincrona’ che dovrà dare il via libera definitivo ai progetto, pena la perdita dei finanziamenti del Pnnr.

Integrazioni documentali possono essere richieste dai vari Enti coinvolti, tra gli altro Regione Liguria, Capitanerie di Porto, Agenzie delle dogane, ministero Beni culturali, Rivieracqua, entro l’8 novembre al settore Lavori Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Imperia, mentre le determinazioni devono essere presentate entro il 23 novembre.

“Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”, si legge nella convocazione.

Si procede, dunque, tappe forzate per disegnare le interconnessioni tra la Ciclabile e il territorio. Le varianti già previste comprendono lil collegamento con la nuova ciclabile su via Giovanni Ballestra, che collegherà la costa alla Val Prino in via di ultimazione, l’installazione di scale metalliche di collegamento con Borgo Prino, l'Università, via Mazzini e le scuole di piazza Calvi e la riqualificazione dell'accesso al campo di atletica. Tra le novità un’area fitness alla Fondura, l’area verde di sosta a Caramagna.

Particolare attenzione verrà posta alla valorizzazione della vegetazione storica e alla riqualificazione della fontana e dei giardini Winter nei pressi dell'ex stazione di Porto Maurizio. Prevista anche la predisposizione lungo il percorso di fontanelle ad uso potabile, soste bici, discese a mare.

Intanto sono iniziati stamattina i lavori per il completamento della pista che attraversa Oneglia, non senza polemiche da parte dei commercianti di Borgo San Moro per il venire meno dei parcheggi.

Previsto per mercoledì l'inizio dei lavori di completamento del tratto di San Lorenzo al Mare