Sanremo: prima tappa Campionato Invernale West Liguria, successo di ‘Les Amies’ e di partecipazione al Trophee Grimaldi 2022

Tre giorni di regata caratterizzati dal vento leggero, hanno accompagnato la flotta del 'Trofeo Grimaldi', organizzato dallo Yacht Club Sanremo, dallo Yacht Club di Monaco e con la collaborazione della Marina Cala del Forte e dal locale Yacht Club Cala del Forte.

Tre giorni di sole ma di poco vento dicevamo che hanno permesso di validare due tappe sulle tre previste ma caratterizzate da un record di partecipazione con 47 barche allineate sulla linea di partenza. Trionfatore assoluto Les Amies di Valter Pizzoli portacolori di entrambe i circoli organizzatori, vincitore del Trofeo e primo sia in classe ORC A che in classe IRC. Tantissime le nuove presenze come il Solaris 50 Mistral Gagnant secondo assoluto e lo Swan 42 Suspiria the Revenge terminato al terzo posto della classifica Overall.

Presenti anche barche bellissime ed importanti come Fancy il trenta metri di Nathalie Delle Molle o il magnifico Tuiga del Principe Alberto di Monaco. Vincitore in classe ORC B Sarchiapone Fuoriserie della famiglia Dubbini sempre ben condotta da questo equipaggio che raduna più generazioni della stessa famiglia. A seguire il Pingone di Mare IIII di Federico Stoppani. Nella Classe Libera successo di Andante di Luciano Cagnina.

Grande apprezzamento è stato rivolto agli aspetti ludici della manifestazione dalla prima colazione del venerdì mattina all’aperitivo di benvenuto a Cala del Forte, alla premiazione allo Yacht Club Sanremo. Ma il successo maggiore come sempre è stato il Cocktail Dinatoire offerto dallo Yacht Club di Monaco con musica fino a notte. Il 'Trofeo Grimaldi' tornerà il prossimo anno ma l’attività dello Yacht Club Sanremo non si arresterà per tutto l’inverno con grandi manifestazioni.