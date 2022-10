Pallavolo: l'Imperia Volley festeggia un weekend di vittorie, si impongono le prime squadre e le giovanili

Settimana da incorniciare per l’Imperia Volley del presidente Vincenzo Costantini. Scese in campo in quattro diversi campionati tutte le formazioni centrano un fantastico poker.

Esordio con vittoria al tie-break per la rinnovata squadra maschile, guidata da Marco Biglieri e Massimiliano Niggi, nel campionato di serie D nella gara che la vedeva opposta ai genovesi del Volleyscrivia. Sabato prossimo gli imperiesi saranno ospiti a Chiavari del Tre Stelle Villaggio Volley.

In D Femminile Matilde Gresia e compagne si lasciano alle spalle lo scivolone di sette giorni fa con la Tweener Andora e vanno ad espugnare con un rotondo 3-0 il Pala Berruti di Finale Ligure. Sabato alle 21 impegno casalingo nel primo dei due derby di questo campionato, con le armesi targate Corradini Home.

Nei campionati giovanili esordio più che positivo per le Under 16 di Pietro Ravoncoli e Sara Pressamariti che passano col risultato più netto sul parquet di Leca D’Albenga, imitate dalla Under 18 del capitano Alice Piccione che dopo il 3-0 dell’esordio, si confermano con il medesimo risultato anche con il Bordivolley.

Completa il quadro di vittorie la Under 19 Maschile del capitano Alessandro Fabbrini che all’esordio tra le mura di casa dell’Itis di Imperia s’impongono 3-1 sull’Unione Sanremo.