Pallamano: San Camillo femminile inarrestabile, sabato sconfitta anche per il Monaco Beausoleil

Continua il momento positivo della squadra senior femminile della San Camillo Riviera. Sabato scorso, al Palasancamillo e nonostante l'orario tardivo, presenta comunque sugli spalti un nutrito pubblico di sostenitori guidati dalla formazione giovanile under 17 che, per tutto l'incontro, non ha fatto mai mancare il suo sostegno.

Anche la seconda squadra del Monaco Beausoleil si è dovuta arrendere al San Camillo Riviera per 34-21. "Praticamente l'esito dell'incontro si è deciso nel primo tempo - commenta il tecnico Antonella Maglio - quando siamo andati al riposo in vantaggio di otto lunghezze. Questo mi ha permesso di far ruotare tutta la rosa e provare soluzioni per le prossime gare". Ora una sosta di due settimane in attesa della gara ancora in casa contro il Cagnes.

Formazione: Raffaella Broi (capitano) 6 reti, Sofia Carenzo 1, Laura Daprelà portiere, Chiara Giordano 4, Alessia Moisello 3, Alice Olivieri 4, Clara Pellicari 3, Chiara Repetto 5, Giulia Repetto 2, Maria Traverso 6, Samira Wiedemann. Allenatore Antonella Maglio Dirigente Piero Torielli.