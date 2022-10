Ciclismo: con la premiazione finale si è conclusa ieri la prima edizione della 'Csain Tourism Cup'

Si è concluso ieri con la premiazione finale presso la sede del Circolo Parasio la prima edizione della Csain Tourism Cup.

"La manifestazione cicloturistica - si spiega nel comunicato - ideata dall'ente di promozione sportiva Csain aperta a tutti i ciclisti regolarmente tesserati, presso una federazione sia italiana che estera o presso un ente di promozione sportiva convenzionato, ha visto una grande partecipazione di appassionati che si sono affacciati a una nuova disciplina veramente alla portata di tutti.

Per poter portare a casa i preziosi punti i ciclisti dovevano raggiungere dei punti convenzionati e fare una foto come prova dell'obbiettivo raggiunto. Vi erano 3 livelli di difficoltà crescente a raggiungendo tutti i luoghi di ogni lista si sbloccava un singolo brevetto fino a raggiungere tutti e 3 i brevetti messi in palio.

Il titolo assoluto di Campione regionale cicloturismo è andato alla prima donna e primo uomo ad aver raggiunto il maggior numero di punti totali

- Campione regionale cicloturismo categoria uomini: Multari Luca

- Campione regionale cicloturismo categoria donne: Cassiano Sonia

- Brevettati Easy Biker + Great Biker : Multari Luca, Giordano Luca, Russo Franco

- Brevettati Great Biker: Perricone Corrado

- Brevettati Easy Biker: Tassella Riccardo, Cassiano Stefano, Moirano Fulvio



- Campione regionale cicloturismo società : Blu di Mare - Circolo Parasio".