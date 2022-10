CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 31 ottobre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- LA STRANEZZA – ore 16.30 - 19.15 - 21.15 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BLACK ADAM – ore 16.45 - 19.10 - 21.15 - di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge - Azione - "Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- IL TALENTO DI MR. CROCODILE – ore 16.30 - 19.10 - 21.15 - di Josh Gordon, Will Speck - con Luigi Strangis, Javier Bardem, Scoot McNairy, Constance Wu, Brett Gelman – Animazione/Avventura/Commedia - "Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps, i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti, per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- DAMPYR – ore 16.40 - 19.20 - 21.30 - di Riccardo Chemello - con Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey - Drammatico - "Harlan Draka è un Dampyr, metà umano e metà vampiro, ma non lo sa. Presto dovrà confrontarsi coi suoi poteri per distruggere un terribile Signore della Notte…”

Voto della critica: n.p.

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- IO SONO L’ABISSO – ore 16.45 - 19.10 - 21.30 - di Donato Carrisi - con Sara Ciocca, Michela Cescon, Lidiya Liberman, Ettore Scarpa - Drammatico - "L'Uomo che pulisce pensa che si possono ricavare un sacco di segreti dai rifiuti. Perché la gente tende a mentire; la spazzatura, invece, non mente mai. L'Uomo che pulisce credeva di essere invisibile finché non ha incontrato la Ragazzina col ciuffo viola. La Ragazzina col ciuffo viola irrompe nella sua vita ordinata perché solo un angelo cattivo può salvarla adesso. Intanto, la Cacciatrice sa che là fuori c'è qualcuno che uccide le donne dai capelli biondi. Anche se nessuno le crede, lei lo sa. Ciò che non sa, invece, è che c'è qualcosa di malvagio che si nasconde dietro la porta verde. La verità sta in fondo a un abisso buio e profondissimo…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- IL COLIBRI' – ore 16.30 - 19.15 - 21,30 - di Francesca Archibugi – con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli - Drammatico - "È il racconto della vita di Marco Carrera, ‘il Colibrì’, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- AMSTERDAM– ore 16.45 - 19.15 - 21.30 - di David O. Russell - con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy - Drammatico - "Ambientato negli anni '30, segue le vicende di tre amici che assistono a un omicidio, diventano essi stessi sospettati e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- ASTOLFO – ore 17.00 - di Gianni Di Gregorio - con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio, Simone Colombari, Agnese Nano, Alberto Testone - Commedia - "Astolfo, placido pensionato romano, viene sfrattato dal suo appartamento e decide di tornare a vivere nella casa di famiglia, un palazzotto un tempo nobiliare e oggi in sfacelo, in un paesino dell’Italia centrale. Trova un paio di stravaganti abusivi che vivono lì, un sindaco sgradevole e impiccione, un vecchio amico che si è arricchito. E, senza volerlo, senza cercarlo, trova anche l’amore: Stefania, una signora vedova che il figlio vorrebbe confinare al ruolo di nonna e che invece è piena di voglia di vivere…”

Voto della critica: ***

- FALL – ore 19.15 - di Scott Mann - con Grace Fulton, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan, Mason Gooding, Julia Pace Mitchell - Thriller - "Dopo la morte di Dan durante un’arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky e l’amica Hunter decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta. Ma una volta giunte in cima, si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di discesa. Attorno a loro c’è solo il deserto e non c’è modo di chiamare i soccorsi. L’unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro…”

Voto della critica: **

- HALLOWEEN ENDS – ore 21.15 - di David Gordon Green - con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney - Horror - "Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills dello scorso anno, Laurie vive con la nipote Allyson e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham, viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- LA STRANEZZA – ore 16.30 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

- AMSTERDAM– ore 20.45 - di David O. Russell - con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy - Drammatico - "Ambientato negli anni '30, segue le vicende di tre amici che assistono a un omicidio, diventano essi stessi sospettati e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- BLACK ADAM – ore 16.30 - 21.00 - di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge - Azione - "Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL TALENTO DI MR. CROCODILE – ore 16.15 - di Josh Gordon, Will Speck - con Luigi Strangis, Javier Bardem, Scoot McNairy, Constance Wu, Brett Gelman – Animazione/Avventura/Commedia - "Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps, i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti, per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande…”

Voto della critica: ***

- IO SONO L’ABISSO – ore 20.45 - di Donato Carrisi - con Sara Ciocca, Michela Cescon, Lidiya Liberman, Ettore Scarpa - Drammatico - "L'Uomo che pulisce pensa che si possono ricavare un sacco di segreti dai rifiuti. Perché la gente tende a mentire; la spazzatura, invece, non mente mai. L'Uomo che pulisce credeva di essere invisibile finché non ha incontrato la Ragazzina col ciuffo viola. La Ragazzina col ciuffo viola irrompe nella sua vita ordinata perché solo un angelo cattivo può salvarla adesso. Intanto, la Cacciatrice sa che là fuori c'è qualcuno che uccide le donne dai capelli biondi. Anche se nessuno le crede, lei lo sa. Ciò che non sa, invece, è che c'è qualcosa di malvagio che si nasconde dietro la porta verde. La verità sta in fondo a un abisso buio e profondissimo…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- LA STRANEZZA – ore 16.30 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

- AMSTERDAM– ore 21.00 - di David O. Russell - con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy - Drammatico - "Ambientato negli anni '30, segue le vicende di tre amici che assistono a un omicidio, diventano essi stessi sospettati e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA STRANEZZA – ore 21.00 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- IL TALENTO DI MR. CROCODILE – ore 16.30 - 18.30 - di Josh Gordon, Will Speck - con Luigi Strangis, Javier Bardem, Scoot McNairy, Constance Wu, Brett Gelman – Animazione/Avventura/Commedia - "Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps, i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti, per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande…”

Voto della critica: ***

- BLACK ADAM – ore 21.00 - di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge - Azione - "Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- AMSTERDAM– ore 21.00 - di David O. Russell - con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy - Drammatico - "Ambientato negli anni '30, segue le vicende di tre amici che assistono a un omicidio, diventano essi stessi sospettati e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it