Sanremese calcio, clamoroso al 'Comunale': passa il Pont Donnaz per 1-2. Primo ko in campionato per i matuziani

SANREMESE – PDHAE 1-2 (74’ Gagliardi – 67’ Jeantet, 72’ Crema)

SANREMESE - Tartaro; Secondo (76’ Del Barba), Bregliano cap., Mikhaylovskiy, Aita; Maglione (56' Valagussa) , Gagliardi, Basso (69’ Giuffrida) ; Marchisone (63’ Pellicanò), Aperi, Rizzo (69’ Camilli). All.: Giannini

PDHAE - Libertazzi, Cottarelli, Sassi (80’ Doda), Grieco, Bongani, Ferrando, Jeantet, Viberti (65’ Chianese), Valenti, Marianeschi, Pasquini (71’ Crema). All.: Parisi

Arbitro: Migliorini

Ammoniti: Aperi, Pellicanò, Giuffrida (S), Pasquini, Libertazzi (P)

Espulso: 86’ Pellicanò (S)

Clamoroso al ‘Comunale’: la Sanremese incappa nel primo k.o. del campionato contro il Pont Donnaz (1-2) che, al fischio iniziale, occupava la terzultima posizione. Se in trasferta la squadra di Giannini naviga a vele spiegate con cinque vittorie su cinque incontri, in casa continua a faticare diventando l’undicesima squadra per rendimento con appena sei punti collezionati.

Brutto primo tempo al ‘Comunale’ dove i padroni di casa non riescono a sfondare la ragnatela tessuta dai valligiani di Parisi: così la Sanremese crea soltanto due occasioni da rete. Rizzo, ad inizio partita, chiama Libertazzi al grande intervento poi Gagliardi – al minuto 35 – sfiora il palo da punizione. Di fronte, il Pont Donnaz si affaccia pericolosamente nell’area biancoazzura in almeno tre circostanze senza mai trovare la conclusione.

Dopo quarantacinque minuti piuttosto corretti, è il nervosismo ad accompagnare la ripresa. Alla prima occasione, viene annullato un gol al neoentrato Valagussa che, di testa, spinge in rete il cross di Gagliardi. Poi arbitro e guardalinee non vedono uno scambio di scorrettezze sulla trequarti: Sassi rifila una gomitata a Pellicanò che reagisce con un calcione. La mancanza di tranquillità e di un episodio che potrebbe sbloccare il match penalizzano la Sanremese che capitola a metà ripresa.

Jeantet, capitano funambolico e migliore in campo dei suoi, regala il vantaggio al Pont Donnaz con un gran mancino al volo, ad incrociare. Poco dopo, accade l’impensabile al ‘Comunale’: a 15 secondi circa dal suo ingresso in campo, il centrocampista Andrea Crema spinge in rete il pallone del clamoroso raddoppio.

Dopo aver subito due reti dal peggior attacco del girone (5 marcature nelle precedenti 10 gare), la Sanremese prova a svegliarsi dall’incubo con un grande gol di Gagliardi. Il fantasista raccoglie il traversone invitante di Valagussa e gira in rete con un bel gesto tecnico, al volo. Nonostante il forcing, i matuziani non riescono a scrollarsi di dosso il nervosismo che arriva anche in tribuna dove si accende una piccola scaramuccia.

Sul prato verde è ancora Jeantet a prendersi la scena con un siluro dai 30 metri, su punizione, che fa tremare la traversa. Dall’altro lato, il giovane Pellicanò perde la testa e, dopo soli 23 minuti in campo, si fa espellere per doppia ammonizione.

Sono gli ultimi sussulti prima del triplice fischio che sancisce la prima sconfitta in campionato della Sanremese. Piuttosto inaspettata, dati il precedente pokerissimo rifilato al Derthona e la vittoria di Chisola. Con gli stop di Vado e Ligorna, la squadra di Giannini mantiene il secondo posto ma il Sestri Levante allunga in testa.