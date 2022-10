Ancora una vittoria per il 12enne Matteo Marani del Tennis Tavolo Vallecrosia

Matteo Marani (anni 12), del Gruppo Sportivo Tennis Tavolo Vallecrosia, nella giornata ieri, di sabato 29 ottobre 2022, ha vinto il Torneo regionale ligure, a Chiavari, di Tennis Tavolo Under 13 e si è piazzato secondo nel Under 21.



Ancora un ottimo risultato per il giocatore bordigotto che si dimostra essere tra i migliori neo-giocatori liguri, Matteo ha espresso un gioco veloce, aggressivo e tattico degno di un adulto e a portato in alto i colori del Vallecrosia. Il Tennis Tavolo viene troppo sottovalutato soprattutto in Provincia di Imperia, ma si consideri che è uno degli sport più’ praticati al mondo, secondo in Germania e Svezia, primo in Cina, rientra in uno dei dieci sport più’ giocati al mondo, presente in Italia con 30.000 giocatori iscritti .