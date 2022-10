Bordighera: successo per la festa di Halloween della Croce Rossa ai Giardini Lowe (foto)

È stata una giornata bellissima per i piccoli di Bordighera che hanno festeggiato Halloween presso la Chiesa Anglicana di via Vittorio Veneto.



I giovani della Croce Rossa del locale Comitato, insieme al Mago Salvatore, hanno intrattenuto gli oltre 150 bambini ed i loro familiari per l'intero pomeriggio con giochi di magia, gare, trucchi e distribuzione di merendine e bevande. Soddisfatto il Presidente della CR che ha dichiarato: "La Croce Rossa è anche questo, vicinanza alla gente e per la gente. Un ringraziamento a tutti i 20 Volontari, ai Referenti di Area 4 e 6 Chiara ed Ettore, che hanno preso a cuore l'iniziativa e sono riusciti ad ottenere un risultato eccezionale".