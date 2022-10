Farmacie online: per Leaderfarma oltre 40.000 prodotti e più di 10.000 utenti registrati

Oggi è sempre più semplice acquistare sul web tutti i migliori prodotti offerti dal settore farmaceutico.

Il merito è di realtà come Leaderfarma, lo shop online nato dall’esperienza ultratrentennale di una farmacia fisica radicata nel territorio, che sta vivendo un momento di grande successo, con veri e propri numeri da record. Infatti, oltre alle migliaia di ordini evasi mensilmente, è interessante notare come gli utenti registrati al portale, attualmente più di 10.000, siano in continua crescita, proprio come il fatturato della farmacia online.

Si tratta di risultati raggiunti grazie all’efficienza dei servizi offerti, su cui Leader Farma nei suoi tre anni di attività online ha investito e continua a investire per assicurare costanti miglioramenti, e alla qualità dei prodotti presenti in catalogo, selezionati esclusivamente tra le proposte dei migliori marchi del settore.

Un’ulteriore testimonianza del successo della farmacia online arriva direttamente dai clienti. Sul web, infatti, è possibile trovare tantissime recensioni certificate, rilasciate su portali indipendenti, che premiano l’esperienza di acquisto che contraddistingue Leaderfarma: ad oggi, sono più di 2000 le valutazioni che riconoscono il punteggio massimo di 5 stelle.

Perché scegliere di acquistare dal portale di Leaderfarma

Una delle ragioni che ha contribuito a rendere le farmacie online un vero e proprio punto di riferimento per una fetta sempre maggiore di utenti risiede nella possibilità di scegliere tra un ampio numero di articoli.

A questo proposito, attualmente il sito web di Leaderfarma mette a disposizione un listino che presenta oltre 40.000 prodotti, con un’offerta che spazia dagli integratori ai dispositivi elettromedicali, fino ad arrivare agli articoli di cosmetica e ai classici farmaci da banco.

La selezione dei prodotti presenti in catalogo, così come la gestione di ogni altro aspetto del portale e-commerce, è affidata a una squadra di lavoro giovane e preparata. Quello di Leaderfarma, infatti, è un team under 35 in possesso di tutte le competenze necessarie per garantire un’esperienza di navigazione e d’acquisto ottimale ai propri clienti.

Per trovare i prodotti di proprio interesse su Leaderfarma è possibile ricorrere al pratico motore di ricerca interno oppure esplorare le diverse sezioni del sito, suddivise per categorie. Una volta inseriti gli articoli nel carrello, sarà sufficiente procedere all’ordine selezionando una delle numerose modalità di pagamento proposte.

I diversi corrieri con cui l’azienda collabora sono in grado di raggiungere qualunque località in Italia, mentre agli utenti viene offerta la possibilità di scegliere tra la consegna presso il proprio domicilio oppure presso uno delle migliaia di punti di ritiro presenti su tutto il territorio nazionale.

Per qualsiasi necessità, inoltre, Leaderfarma propone un servizio di assistenza clienti in grado di fornire un supporto a 360 gradi, dal momento della ricezione dell’ordine fino all’avvenuta consegna del pacco a destinazione.



Gli articoli e gli approfondimenti del blog di Leaderfarma

Leaderfarma mette a disposizione degli utenti anche un blog dedicato a salute e benessere dov’è possibile trovare tanti articoli e approfondimenti su numerose patologie e sulle soluzioni da adottare per contrastarne l’evoluzione.

Naturalmente, il blog viene costantemente ampliato e aggiornato, per proporre contenuti sempre in linea con le ultime novità che emergono in ambito farmaceutico, in seguito ai risultati delle tante analisi e ricerche condotte. Ogni articolo si contraddistingue per essere dettagliato e al tempo stesso chiaro, così da favorire la piena comprensione dell’utente e assicurare una lettura agile e piacevole.

Infine, è stata creata un’apposita sezione dedicata ai foglietti illustrativi dei farmaci che dà la possibilità agli utenti di essere del tutto consapevoli delle caratteristiche e degli effetti dei medicinali.