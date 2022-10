Covid, 64 i nuovi casi in provincia di Imperia: in lieve aumento i ricoverati

Sono 64 i nuovi casi covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Imperia. In totale 446 i nuovi contagi in totale in Liguria. A Genova sono stati 242, a Savona 60 e a La Spezia 80.

I tamponi, tra test molecolari e e rapidi, in tutto sono stati 3.641. I ricoverati in Asl 1 imperiese crescono di una sola unità e sono 37 (+1) mentre la terapia intensiva rimane stabile con un solo paziente. Nella nostra regione il dato degli ospedalizzati ammonta a 251 (-1) e sette in terapia intensiva (-1).

In quarantena si trovano complessivamente 7.461 persone (-731). Oggi non vengono segnalati decessi.