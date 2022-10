Si avvicina il 2 novembre: ecco com'è la situazione ai cimiteri di Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia (Foto)

Qualche crepa, alcuni buchi lungo i sentieri o sulle scalinate, un po' di erba incolta tra le tombe in alcuni punti e qualche macchia di umidità sulle pareti, sia interne che esterne, dovute probabilmente alle intemperie e al passare del tempo. Si presentano così i cimiteri di Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia in vista del 2 novembre.

Si avvicina la commemorazione di tutti i defunti, comunemente detta 'giorno dei morti' che viene celebrata, ogni anno, il giorno successivo alla solennità di Tutti i Santi, e tutti e tre i camposanti, quel giorno, dovranno ospitare celebrazioni liturgiche. Il 2 novembre alle 15 nel cimitero di Bordighera, in località Arziglia, e alle 15.30 nel cimitero di Borghetto San Niccolò, si terrà, infatti, la santa messa di commemorazione dei defunti. “Lavori straordinari sui cimiteri, al momento, non ce ne sono” - commenta il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Stiamo lavorando sui cimiteri come facciamo normalmente per cercare di renderli più presentabili e curati ma non vi sono lavori particolari. È iniziata però la pulizia delle canne nel fiume vicino al cimitero in via Al Camposanto”.

Sono però iniziati qua e là alcuni lavori per diminuire l'incuria e altri presto verranno attuati. “Abbiamo già fatto importanti lavori di manutenzione del cimitero, abbiamo sostituito tutte le scale in ferro che erano arrugginite, abbiamo messo a disposizione dei cittadini tutti i portacqua e tutte quelle che sono le attrezzature per i fiori e crediamo che entro fine gennaio-febbraio riusciamo a far partire i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici e della stanza per la sosta provvisoria delle bare. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo investito circa 50mila euro nel cimitero e abbiamo costruito circa 60 loculi ossari. Continuiamo a lavorare sulla manutenzione. Credo che nel mese di novembre verrà già appaltato e realizzato davanti al cimitero l’attraversamento pedonale rialzato per garantire che chi passa dal parcheggio al cimitero abbia un rallentamento dei mezzi. I lavori sono stati affidati alla ditta Orengo” - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - ”In occasione della commemorazione dei defunti il 1° e il 2 novembre ci sarà la navetta che porterà al cimitero”. Il servizio corriera per il cimitero, il 1° e il 2 novembre, partirà dal centro di Vallecrosia sul solettone Nord alle 9.30, alle 10.30, alle 11.30, alle 14, alle 15 e alle 16. La partenza da Vallecrosia alta sarà, invece, alle 10, alle 11, alle 12, alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30. Il servizio effettuerà il seguente percorso: Vallecrosia Ponte, via Roma Fassi, via San Rocco, via Giovanni XXIII, via Colonello Aprosio, via Angeli Custodi, via Don Bosco, via Romana, via Roma, cimitero e Vallecrosia Alta. Da Vallecrosia Alta passerà invece dal cimitero, poi andrà in via Roma, in via San Rocco, via Giovanni XXIII via Colonello Aprosio, via Angeli Custodi, via Don Bosco, via Romana, via Roma Fassi e Vallecrosia ponte. Al cimitero inoltre, il 1° e il 2 novembre, verranno celebrate sante messe. Martedì 1° novembre alle 15.30 si terrà la celebrazione a cura della parrocchia di Maria Ausiliatrice, mentre il 2 novembre alle 10.30 si terrà la celebrazione della parrocchia di Sant’Antonio Abate, nel pomeriggio, invece, alle 15.30 si terrà la celebrazione della parrocchia di San Rocco. Nel caso di pioggia la messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale.

“In vista del 2 novembre il cimitero verrà abbellito con i fiori perché verrà celebrata la santa messa come sempre“ - fa sapere l’ufficio del comune di Ventimiglia che si occupa dei servizi cimiteriali - “C’erano state alcune segnalazioni per i cinghiali e abbiamo segnalato a chi di competenza”. “Il 2 novembre si terrà, con partenza alle 8 dalla piazza del Comune, il consueto giro con deposizione delle corone nei cimiteri e sulle lapidi che ricordano i caduti delle guerre e resistenze. Sono dodici i punti che toccheremo e presumo che ci metteremo più o meno due ore e mezza” – aggiunge l’ufficio turismo del comune di Ventimiglia - “Nel pomeriggio, invece, alle 15 presso il cimitero ci sarà la messa solenne con la partecipazione del vescovo. La cerimonia dovrebbe durare più o meno un’ora”.