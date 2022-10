Sanremo: temperature estive, 'sold out' per Ognissanti e spiagge piene di bagnanti (Foto)

Temperature sopra i 25 gradi e abbigliamento totalmente estivo anche per chi passeggiava nel centro. La ricerca della frescura nelle ore più calde, una ‘marea’ di gente al mercato del sabato e le difficoltà nel trovare un parcheggio in tutta la città anche per chi si muoveva in moto.

Ma, soprattutto, spiagge che sembravano ‘profumare’ più di inizio giugno o settembre, piuttosto che di fine ottobre. Questo il sapore del lungo ponte di ‘Ognissanti’ che, come anticipato in settimana dal nostro giornale, si sta presentando da quasi ‘sold out’ a Sanremo ma un po’ in tutta la provincia di Imperia.

Alberghi pieni, tavoli difficili da prenotare al ristorante e città dei fiori che ai più sembrava, magari non proprio da Ferragosto ma da weekend di piena estate. Gli stabilimenti balneari hanno offerto i loro servizi in un momento dell’anno che non ricordano così caldo e sono stati tantissimi a fare il classico bagno fuori stagione, anche se l’acqua è risultata calda e accogliente.

Un fine settimana quindi molto positivo per le ‘casse’ degli imprenditori turistici di Sanremo e non solo, con uno sguardo al futuro e con la speranza che si intervenga al più presto sul caro bollette. Il meteo sta dando una mano, visto che gli impianti di riscaldamento rimangono spenti per ora. Ma la possibilità che le temperature calino è dietro l’angolo.

(Foto di Tonino Bonomo)