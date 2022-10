Arma di Taggia: convegno scientifico su ‘Longevità e movimento’, i risultati e le immagini

Si è svolto ieri pomeriggio, all’interno delle sale di Villa Boselli ad Arma di Taggia, il convegno medico scientifico organizzato dalla Sezione Provinciale dell’AIDM (Associazione italiana Donne Medico).

“AIDM – spiega Elena Lanteri Cravet, Presidente sezione sanremese dell’Associazione Italiana Donne Medico - è una associazione scientifica senza fini di lucro, apolitica ed apartitica, nata a New York nel 1921. In Italia è accreditata al Ministero della Salute come Provider ed ha lo scopo della divulgazione scientifica, l’aiuto al miglioramento della salute femminile radunando donne laureate in medicina in cinque continenti sotto l’egida della Ninfa Egeria, Dea della Salute e figlia di Esculapio. Solo in Italia conta oltre duemila iscritte.

Il Convegno di ieri, dal titolo ‘Longevità e movimento’ ha avuto come obiettivo quello di trasmettere alla cittadinanza il messaggio che l’attività sportiva e motoria di qualsiasi tipo, contribuisce e determina la qualità della vita, in un’età in cui l’invecchiamento contribuisce a rallentare le funzioni del nostro organismo.

Sotto il patrocinio del Comune di Arma di Taggia, con gli assessori Laura Cane e Ceresola, dell’ASL 1 Imperiese e dell’Ordine dei Medici, rappresentato dalla dott.ssa Infante, hanno relazionato Dirigenti Medici e Responsabili di Strutture Complesse della nostra ASL, come i Dottori Franco Martini e Claudio Berlengiero, le dottoresse Lorenza Rovere, medico dello sport, Giovanna Baldassarre, neurologa, Elisa Pinedda, cardiologa, Stefania Demontis, medico della Nutrizione, Mariangela Biamonti, medico di medicina generale e le fisioterapiste Francesca Ascheri, Mariangela Amato e Lucia Ragazzini, Sono intervenuti campioni liguri del passato che continuano la loro attività nel presente, come Renzo Cimiotti, e Alberto Ferrigno. Antonio Santeusanio ha relazionato sulla sua ultima impresa, oltre 1000km in 58 giorni a 70 anni ed coniugi Romano che hanno dato un breve saggio di balli standard di cui sono campioni nazionali di categoria senior.

La segreteria scientifica è stata curata dalla dott. Paola Giuliano, geriatra e diabetologa.

Aidm ha inteso presentare un evento divulgativo con una importante componente scientifica, illustrato con un linguaggio in grado di raggiungere anche al pubblico non tecnico che ha affollato la sala. L’intenzione è di programmarne nuovi altri perché comunicare non è soltanto parlare tra iniziati, ma anche far pervenire messaggi educativi e costruttivi a coloro che ricorrono ai professionisti medici non solo in malattia ma anche per preservare la propria salute”.