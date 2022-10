Sanremo: viabilità in piazza del mercato post installazione telecamere, alcuni punti critici segnalati da un cittadino

“Buongiorno Direttore e buongiorno ai nostri Amministratori Comunali che ci leggono in copia.

Vorrei esprimere il mio parere su un particolare legato alla viabilità del traffico cittadino e ai provvedimenti presi dal Comune per ottimizzare il dovuto pagamento delle soste nelle zone ‘blu’. Mi riferisco all'installazione delle telecamere per l'automazione del controllo pagamenti nella piazza del mercato. Operazione corretta ma attuata in maniera approssimativa e senza tener conto del movimento del traffico intorno al mercato annonario, una delle zone con il maggior traffico della città.

Il primo appunto riguarda l'inversione di senso, da uscita ad entrata, nel varco più a monte del parcheggio, il primo che si incontra scendendo da via P. Agosti. Questa inversione ha avuto tre conseguenze sul traffico e sulla sicurezza.

Non si è tenuto conto di chi, uscendo dal parcheggio, si deve recare a monte, Aurelia bis, borgo, via Martiri, galleria Francia ecc. Questi automobilisti per rispettare il codice della strada devono percorrere tutto il parcheggio, uscire dalla Torre Saracena, rientrare nel parcheggio a valle percorrerlo tutto fino all'altezza di PreNatal, svoltare finalmente a sinistra (uscita alquanto pericolosa a causa della visuale limitata verso monte) e finalmente trovarsi nella giusta direzione. Il risultato è che si aggiunge traffico in due sensi, quello all'interno dei due parcheggi e quello sulla viabilità in direzione mare-monte. Mi direte ‘si ma si fa in auto e non a piedi’, vero ma si aumenta il traffico, code, inquinamento ecc. Vedo anche l'incentivo a commettere un'infrazione svoltando direttamente a monte dalla Torre Saracena, manovra vietata e pericolosa.

Le auto che entrano da quel varco devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano appena all'interno del parcheggio e di conseguenza di bloccano il flusso delle auto che provengono da via P. Agosti e via Caduti del Lavoro. L'entrata dal secondo varco non è così d'intralcio perchè si è già fuori dalla rotonda. Anche nel caso non ci fossero pedoni in attraversamento, se l'auto che entra parcheggia nei primi due posti a destra, blocca temporaneamente l'ingresso e forma nuovamente un tappo per chi arriva da monte. Utilizzando il varco in uscita anziché in entrata alla rotonda ognuno può prendere qualsiasi direzione senza commettere infrazioni o creare pericolo.

Il secondo appunto riguarda il ‘tapullo” che è stato introdotto in un secondo tempo invertendo il senso di marcia dietro il mercato annonario. Vero è che snellisce il traffico di chi deve uscire togliendolo dall'ingresso del mercato ma elimina la possibilità di tornare indietro e cercare un posto libero quando l'affluenza è molto elevata, inoltre, quando si arriva all'altezza di via Debenedetti, la visuale sul passaggio pedonale è limitata dal carico merci (sempre pochi i posti destinati al carico merci).

L'ultimo appunto riguarda i camion che portano le merci al mercato, sono costretti ad entrare dai due varchi a monte e fare manovre da incubo se devono consegnare all'ingresso principale (carico merci), anche loro lavorano e potrebbero essere non dico agevolati ma almeno non ostacolati.

Credo che un'analisi più realistica della zona avrebbe portato a soluzioni diverse, più sopralluoghi in tutti gli orari della giornata, magari con la consulenza della Polizia Municipale presente sul territorio specie negli orari più critici, avrebbero contribuito a rendere il traffico un pochino più leggero senza ovviamente pretendere un miracolo.

Ringrazio lei Direttore per lo spazio sul suo giornale e gli Amministratori Comunali per l'attenzione che vorranno porre alla questione, spero che vogliano prendere in considerazione questi miei suggerimenti. Nel caso fossero interessati ho altri suggerimenti per altre zone della città.

Cordialmente Francesco”.