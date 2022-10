Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 30 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 30 OTTOBRE



SANREMO



8.00. 1° HBrun, heart & brain run: corsa a scopo benefico di sensibilizzazione per contrastare le malattie cardio-vascolari con percorso ad anello di 9,5 km sulle alture sanremesi, attraverso sentieri suggestivi e storiche mulattiere. Partenza e arrivo in Piazza Borea D’Olmo (regolamento)

8.20. Escursione gratuita con navetta: Colle Melosa-Monte Pietravecchia accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo alle ore 8.20 presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info 338 4536788 (info)



16.00. ‘Romanticismo sacro’: concerto di musica romantica italiana per organo, eseguita dal M.º Andrea Toschi con musiche di Vincenzo Ferroni, Arrigo Cappelletti, Domenico Bellando, Giovanni Battista Polleri, Luigi Bottazzo, Giuseppe Antonio Ellena, Oreste Ravanello, Concattedrale basilica di San Siro (più info)

16.30. Nell’ambito del ventennale del Club per l’UNESCO di Sanremo, concerto celebrativo a cura della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

17.00. Arrivo e Cerimonia di premiazione del 39° Campionato invernale West Liguria 2022/2023 - Trophee Grimaldi Presso lo Yacht Club Sanremo (più info)

IMPERIA

9.30. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Camminata tra gli Ulivi’ con partenza dal Circolo Manuel Belgrano a Costa d’Oneglia

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, inaugurazione mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante (da mercoledì a domenica, fino al 6 novembre)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

17.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Alinosi Heaven’: concerto Gospel a cura del Coro della Schlosskirchc Fricdrichshafen. Oratorio di San Pietro



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria per il Ponte di Ognissanti 2022 del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica



9.30-14.30. Apertura straordinaria per il Ponte di Ognissanti 2022 dell’Area Archeologica di Nervia

BORDIGHERA

10.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Un libro, una descrizione, un'immagine. Omaggio alla Liguria’ promossa da Italia Nostra, Istituto Studi Liguri, Museo e Biblioteca Bicknell e l’associazione Ponente Ambiente Cultura (PAC). Biblioteca Bicknell, fino al 17 novembre



16.00. Festa Halloween organizzata dall’area giovani della CRI – Croce Rossa Italiana Comitato di Bordighera xon incanti di Mago Salvatore, truccabimbi, video a tema, giochi di gruppo e merenda in giardino. Ex Chiesa Anglicana



16.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



TAGGIA



8.00. Escursione da Realdo al bosco di Gerbonte – Autunno nel Parco Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo alla stazione ferroviaria di Taggia (sotto) oppure alle 9 a Realdo, info 327 0824866 (più info)



10.00-20.00. La Castagnata con musica e ballo per tutti. Bocciofila Taggese, info e prenotazioni 349 7954675

CERVO



10.30. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi: Pino Petruzzelli è protagonista della passeggiata teatrale itinerante gratuita alla scoperta del Parco del Ciapà ‘La via degli alberi’ (h 10.30) + alle 14.30, degustazione di olio di oliva a cura dell’Organizzazione Assaggiatori Liguria + alle 16, visita all’antico frantoio del centro storico, alla quale seguirà degustazione di prodotti tipici in collaborazione con la ‘Divina Commedia’ di Gerry Fornarelli

ENTROTERRA



8.30. Camminata tra gli olivi (l’orario di partenza varia da paese e paese) organizzata dall’Associazione Nazionale ‘Città dell’Olio a: Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano Castello, Imperia, Pieve di Teco, Taggia (tutti i dettagli a questo link)

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (ultimo giorno), info +39 3917191589

CAMPOROSSO

12.00-20.00. ‘La musica non ha confini’: evento enogastronomico e musicale benefico a favore dell'Ucraina a cura dell'Associazione ‘Integra’. Palatenda in località Bigauda

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (ultimo giorno)



11.00. ‘Aspettando Halloween’: al Castellaro/market Pranzo a base di Cinghiale e apertura iscrizioni per la Sfilata dei Costumi + dalle ore 16, Sfilata dei Costumi e a seguire premiazione con Pentolaccia + Merenda organizzata dalle ore 17 + Aperitivi organizzati da Augusta and Gino's Bar + Cena all'Osteria della Braia

CASTEL VITTORIO

8.30. Mattinata in compagnia alla scoperta del territorio e del paesaggio olivicolo a cura del Comune assieme alla Proloco, in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio. Partenza da Piazza XX Settembre e ritorno nel centro storico del paese con degustazione di olio di montagna e prodotti tipici locali, info e prenotazioni 335 5207833

CERIANA



9.00. Mercatini artigianali in Piazza Marconi

14.00. Festa de Rustìe, o Festa della Castagna, con degustazione di numerosissime specialità a base di castagna (caldarroste, castagnaccio, frittelle di castagna, birra alla castagna e tante altre ancora) + Musica live con i ‘Cavalli di Battaglia’. Piazza Marconi

CIPRESSA



20.00. Halloween party in piazza del paese



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

10.00. L’associazione SportActive organizza una camminata a suon di musica con visita del Borgo e del Castello dei Doria, inclusa una degustazione dei prodotti tipici tra cui il Rossese di Dolceacqua. Partenza da Piazza Mauro, ma non dimenticarti di prenotare la tua cuffia Bluetooth



12.00. ‘Evasa – La Dama Bianca’: finissage della mostra CAGES con intervento delle associazioni del territorio. Ritrovo alla panchina rossa, piazza Padre G. Mauro (più info)

15.00. ‘Blufit® Camminata Halloween’: visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228 (più info)

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre, tutti i sabati e le domeniche oltre che lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre)



15.30-18.30. 'Uroboro (Speculare): performance alle h 16.30 di e con Giuseppe Fabris, presso DAC (Dolceacqua Arte Contemporanea), arte contemporanea e musica nel bunker sulle alture del paese. Strada vicinale dell’Abellio, tra val Roja e val Nervia (più info)

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PORNASSIO

8.30. Escursione Upega - Bric Scravaglion accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo: al Parcheggio Colle di Nava, info 347 6006939 (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA



BEAULIEU-SUR-MER

20.00. Concerto di Musiche da film con Stéphane Eliot all'organo sinfonico, Amy Christianna Blake alla voce e Yardani Torres Maiani al violino. Crypte de l'Eglise, bd du Général Leclerc (più info)

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-23.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

NICE



8.00. Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes con partenza dalla Promenade des Anglais e arrivo in Boulevard de la Croisette Cannes (più info)

15.00. ‘Piaf! The show’: il racconto della carriera della cantante Edith Piaf attraverso i suoi brani indimenticabili in una scenografia originale e proiezioni di immagini inedite di Edith Piaf mai pubblicate prima. Conservatorio Regionale di Nizza, av de Brancolar 127 (più info)



