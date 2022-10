Sanremo: “Scritto e mangiato”: sold out la serata dedicata a Libereso Guglielmi. (Fotogallery)

È iniziata con grande successo la rassegna “Scritto e Mangiato: tutti insieme con l’autore”, che vuole unire il piacere della lettura a quello della tavola.

Lo chef Alessandro Mino ha proposto un menù ispirato alle ricette del libro di Libereso Guglielmi, “Ricette per ogni stagione”, presentato per l’occasione dal giornalista Claudio Porchia, che ha curato la pubblicazione.

Dopo un mix di stuzzicanti aperitivi

è stato servito un delizioso piatto con Topinambur trifolati e fungo fritto,

seguito da gustose Tagliatelle di farina di castagne al pesto

e delicati Ravioli di Barbabietola con burro ai semi di Papavero.

E per finire una gradevole torta di nocciole.

Un momento conviviale, che è andato oltre la rituale presentazione di un libro, ma ha offerto divertimento e riflessioni sui temi della natura e della sostenibilità ambientale.

Lo chef Alessandro Mino

Alle pareti dell'osteria e per tutta la durata della rassegna saranno esposti grazie alla disponbilità della moglie e dei figli di Libereso alcuni quadri con disegni bellissimi realizzati da Libereso.

L’Osteria di via Peri sempre in collaborazione con l’associazione Ristoranti della Tavolozza propone altri due incontri per questa prima edizione di “Scritto e Mangiato: tutti insieme con l’autore”:

· Venerdì 11 novembre: “La cipolla egiziana” di Marco Damele.

· Venerdì 25 novembre: “La staffetta di cucina Ciocheciò” Autori Vari.

Gli incontri inizieranno alle 19.30 con l’aperitivo con l’autore e seguirà la cena su prenotazione al numero 324.8330018 possibile anche tramite whatsapp.

L'osteria di via Peri si trova al Poggio di Sanremo in via Peri, n. 13 e dispone di una vivace e aggiornata pagina facebook dove potete trovare i menù delle serate.