La Diocesi di Ventimiglia – Sanremo è ancora in festa per la straordinaria ordinazione di 3 nuovi presbiteri e di un diacono (Video)

Lo scorso 22 ottobre si è celebrata presso la Basilica della Madonna Miracolosa a Taggia l'Ordinazione diaconale di Andrea Centurioni e l'Ordinazione presbiterale di don Ernesto Alberti, don Giorgio Bigazzi e di don Gabriele Bodda, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Chiesa di Ventimiglia - Sanremo.

“I fratelli che oggi presentiamo al Signore per la sacra ordinazione – ha detto il Vescovo Suetta - sono nuovi germogli di primavera per questa Diocesi e per la Chiesa intera. Carissimi Ernesto, Giorgio, Gabriele e Andrea, sentitevi fortemente stretti dall’abbraccio di Dio e non considerate il vostro ministero dalle risposte scarse degli uomini, ma dal punto di vista del dono che Dio vi ha fatto”.

(Foto di Tonino Bonomo)