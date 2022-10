La Banda Musicale di Vallebona va in trasferta: si esibirà per la prima volta fuori dalla provincia di Imperia (Foto)

La Banda Musicale di Vallebona va in trasferta. Domani parteciperà, infatti, al festival “Appennino in musica” in occasione della Transumanza di Santo Stefano d'Aveto, appuntamento molto atteso nell'entroterra genovese.

La banda di Vallebona diretta dal maestro Alessandro Rebaudo, alle 10, suonerà e sfilerà per le vie del paese in occasione della manifestazione dedicata alle vacche che lasceranno i pascoli estivi, intorno alle 7.30, per scendere a Santo Stefano d'Aveto. Per l’antica festa contadina verrà organizzata anche la gara di rotolomento balloni di fieno per grandi e piccoli, si terrà, inoltre, una sfilata in costume del Gruppo Sportivo di Allegrezze, verrà poi preparato il pranzo del contadino composto da polenta al sugo di funghi, asado con patate, formaggio di San Sté e dolce e vi sarà anche il mercatino dei prodotti agricoli e artigianali a km zero.

Nel pomeriggio, dalle 15, la Banda Musicale di Vallebona prenderà parte anche al concerto delle bande che avranno sfilato al mattino. La giornata di domenica sarà, quindi, la prima trasferta fuori dalla provincia di Imperia per la banda vallebonenca.