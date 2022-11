CNA Imperia: "Ultimo mese per iscriversi ai corsi gratuiti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e da Regione Liguria"

"Ultimo mese per iscriversi ai corsi gratuiti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e da Regione Liguria". Lo ricorda Luciano Vazzano, direttore di Cna Imperia. Novembre è infatti l’ultimo mese per iscriversi ai corsi gratuiti Linea D per la ripresa riservati a tutte le aziende liguri, ai professionisti, alle partite iva, ai dipendenti, agli apprendisti, ai soci di aziende familiari, con contratto a tempo determinato, indeterminato e comunque a tutti coloro attivi nel mondo del lavoro. Sono esclusi i dipendenti pubblici che avranno altre misure di intervento.

“Si raccomanda l’iscrizione a Studio Aschei, l’ente accreditato in Regione Liguria, che da tanto tempo è nostro partner con grande successo e soddisfazione dei corsisti. I corsi sono veramente tanti e spaziano dalle lingue straniere all’informatica, all’utilizzo dei social al marketing e alla vendita. È importante essere al passo con i tempi e formarsi sempre per poter affrontare correttamente le sfide del mercato e Regione Liguria attenta alle aziende ci offre questa opportunità da non perdere” - dice Vazzano.

Si possono consultare e scegliere i corsi su https://www.studioaschei.it/corsi-gratuiti-per-occupati.html. Si può partecipare fino a 4 corsi di 15 ore ciascuno e vi è anche la possibilità di frequentare online, comodamente da casa, la sera perché le lezioni iniziano alle 20. "Affrettati e iscriviti! Qui c’è la domanda, basta una marca da bollo e siete iscritti se lavori e sei residente in Liguria" - continua Vazzano - "Cna Imperia ha elaborato e suggerito i programmi a Studio Aschei che li ha recepiti e sviluppati affinché siano effettivamente utili per le nostre imprese del territorio. Non c’è altro da aggiungere, Studio Aschei da anni collabora con grandi e piccole aziende e collabora con noi per lo sviluppo delle imprese artigiane, turistiche, commerciali e produttive della zona con grande soddisfazione di coloro che hanno partecipato. Una collaborazione quella tra Cna Imperia e Studio Aschei che è iniziata da tempo e ogni giorno produce idee e occasioni per fare in modo che il nostro territorio cresca e il territorio cresce se crescono le sue aziende”.

"Non dimenticate di scaricare la domanda e inviarla. La scheda di iscrizione si trova su https://www.studioaschei.it/images/pdf/iscrizione-L-D-Studio-Aschei.pdf. Per qualsiasi cosa non esitate a telefonare alla CNA Imperia 0184 500309 e a Studio Aschei 019.824769 o 3926069235" - conclude Vazzano.