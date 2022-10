Taggia: dopo 6 anni è bastato un corrimano per riaprire la scalinata nel Cimitero

La scalinata sebbene non presentasse alcuna criticità strutturale era stata chiusa. La causa scatenante: l'incidente a una anziana caduta e rimasta ferita. Da quel momento, la via era stata considerata troppo scivolosa e quindi gli accessi erano stati interdetti con tanto di nastro bianco e rosso. Quello che potrebbe sembrare un problema di facile risoluzione, invece si è protratto per anni e anni, finito quasi nel dimenticatoio.

Tante segnalazioni e diversi articoli di giornale dopo, oggi, si arriva a una soluzione, giusto in tempo per il giorno della commemorazione dei defunti. L'intervento che riaprirà la scalinata non sarà l'unico sul camposanto. Infatti c'è stata una attenzione anche sugli asfalti nel posteggio dove era presente un avvallamento. Discorso diverso invece per le colonne bianche nel cimitero. Per molti sembra un intervento mai completato in realtà di tratta di vere e proprie opere d'arte tutelate dalla soprintendenza. L'amministrazione comunale intende mettere mano alla zona per cercare di mettere ordine in un punto che può apparire come degradato.