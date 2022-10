Vallecrosia, due ragazze dei Salesiani Rugby convocate all’allenamento di Area nord ovest (Foto)

Il rugby del ponente ligure raddoppia. Dopo Virginia Geloso, altre due ragazze della Polisportiva Salesiani Vallecrosia sono state selezionate per l’allenamento di Area Nord-Ovest previsto domani a Parabiago.

Siria Anfosso e Elisa Mondino si sono fatte notare durante lo scorso campionato e, la lungimirante Federazione Italiana Rugby, sta già preparando la classe 2006 per la prossima Nazionale femminile di rugby U18 per il 6Nazioni e le altre competizioni internazionali.

"E' la conferma del grande impegno che la società rugbistica di Vallecrosia mette in uno sport difficile. Guardare una partita della nostra femminile è sempre emozionante: Siria lotta e recupera il pallone da una mischia e passando ad Elisa la fa volare per tutto il campo sino a meta" - commenta William Campi dei Salesiani Rugby - "Siria Anfosso arriva dalla U10, dove maschi e femmine giocano insieme, e adesso in U17 è il capitano: sforzo e dedizione. Elisa Mondino, anche lei veterana, è di poche parole ma in campo fa sempre la differenza, grazie alle sue doti atletiche".

"Tutte le giocatrici sono diverse e noi cerchiamo di tirare fuori il massimo da ognuna. La Polisportiva Salesiani Vallecrosia è fiera di ogni elemento della squadra ed invita tutte le bambine e ragazze a provare questo splendido sport presso il campo del Centro Giovanile Oratorio Don Bosco di Vallecrosia. Il rugby è anche femminile" - conclude Campi.