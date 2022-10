Pallanuoto, Prosegue la preparazione della Rari Nantes Imperia: maschile contro il Nizza, le giallorosse attendono Treviglio

Prosegue la preparazione della Rari Nantes Imperia, in vista dei campionati di pallanuoto.

Nella giornata di giovedì, alla piscina ‘Cascione’, è avvenuto un doppio confronto contro il ON Nizza. La Prima Squadra maschile, seppur priva degli elementi di maggiore esperienza, ha affrontato l’Under20 transalpina mentre, in serata, si sono affrontate le compagini femminili più grandi.

Per le Rari-Girls si preannuncia un lungo week-end. Sabato 29 ottobre dalle 16:30 alle 19, ci sarà un primo test amichevole contro Treviglio Pallanuoto, formazione che le giallorosse incontreranno nel campionato di Serie A2. Anche la mattinata di domenica sarà piuttosto impegnativa: dalle 9:30, la Under 16 in rosa se la vedrà con le coetanee del Camogli. E dalle 11 torneranno in vasca le ragazze della Prima Squadra per il secondo test contro Treviglio.